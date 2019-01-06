Белорусский вклад в миссию BepiColombo: как делают экраны, которые полетели на Меркурий

Новости Беларуси. В 2018 году наши ученые взяли еще одну высоту – космическую. Белорусские экраны отправились изучать Меркурий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да этого момента состоялось всего две исследовательские миссии: в 1970-х и 2000-х годах.

Сергей Грабчиков, главный научный сотрудник научно-производственного центра по материаловедению НАН Беларуси:

Третья миссия в истории – это миссия BepiColombo. Тоже направлены два космических аппарата. Один будет изучать поверхность планеты Меркурий, а второй – атмосферу (в котором мы приняли участие).

Меркурий – самая близкая планета к Солнцу, поэтому уровень радиации там зашкаливает. В целом на Меркурии погодка так себе.

К примеру, на его одной стороне минус 140 градусов, на другой – плюс 400 по Цельсию. Но белорусскую разработку для надежности буквально в семи водах искупали.

– Ванна омеднения, ванна нанесения магнитного сплава. Состав ванн – это ваша идея?

– Ваши пациенты, наши ноу-хау, над которыми мы работали, да.

– То есть это секрет фирмы – то, что в ванной?

– Конечно, секрет нашего центра научно-практического. Вот этот, в принципе, сформировался в течение 18-20 часов.

Белорусские экраны будут защищать элементы двигателя, установленного на одном из аппаратов. Он будет изучать натриевые облака, которые есть только на Меркурии.

Тем временем наши ученые уже создали оборудование, которое, возможно, в 2019 году отправится на Марс. Так что за нами, как говорится, не заржавеет.