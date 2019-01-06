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Белорусский вклад в миссию BepiColombo: как делают экраны, которые полетели на Меркурий

06 января 2019 17:04
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Новости Беларуси. В 2018 году наши ученые взяли еще одну высоту – космическую. Белорусские экраны отправились изучать Меркурий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да этого момента состоялось всего две исследовательские миссии: в 1970-х и 2000-х годах.

Белорусский вклад в миссию BepiColombo: как делают экраны, которые полетели на Меркурий-1

Сергей Грабчиков, главный научный сотрудник научно-производственного центра по материаловедению НАН Беларуси:
Третья миссия в истории – это миссия BepiColombo. Тоже направлены два космических аппарата. Один будет изучать поверхность планеты Меркурий, а второй – атмосферу (в котором мы приняли участие).

Белорусский вклад в миссию BepiColombo: как делают экраны, которые полетели на Меркурий-4

Меркурий – самая близкая планета к Солнцу, поэтому уровень радиации там зашкаливает. В целом на Меркурии погодка так себе.

Белорусский вклад в миссию BepiColombo: как делают экраны, которые полетели на Меркурий-7

К примеру, на его одной стороне минус 140 градусов, на другой – плюс 400 по Цельсию. Но белорусскую разработку для надежности буквально в семи водах искупали.

Белорусский вклад в миссию BepiColombo: как делают экраны, которые полетели на Меркурий-10

– Ванна омеднения, ванна нанесения магнитного сплава. Состав ванн – это ваша идея?
– Ваши пациенты, наши ноу-хау, над которыми мы работали, да.

Белорусский вклад в миссию BepiColombo: как делают экраны, которые полетели на Меркурий-13

– То есть это секрет фирмы – то, что в ванной?
– Конечно, секрет нашего центра научно-практического. Вот этот, в принципе, сформировался  в течение 18-20 часов.

Белорусский вклад в миссию BepiColombo: как делают экраны, которые полетели на Меркурий-16

Белорусские экраны будут защищать элементы двигателя, установленного на одном из аппаратов. Он будет изучать натриевые облака, которые есть только на Меркурии.

Белорусский вклад в миссию BepiColombo: как делают экраны, которые полетели на Меркурий-19

Тем временем наши ученые уже создали оборудование, которое, возможно, в 2019 году отправится на Марс. Так что за нами, как говорится, не заржавеет.

Белорусский вклад в миссию BepiColombo: как делают экраны, которые полетели на Меркурий-22

– Сможем ли мы, белорусы, когда-то получить Нобелевскую премию?
– Конечно, это сложно – это высшее достижение в научном мире. Но почему же нельзя на это рассчитывать? Я считаю, надо стремиться.

Лечение рака, полет на Меркурий и яблоки: чем удивляли белорусские ученые в 2018-м

# Космос # общество # Сергей Грабчиков # Ольга Коршун # Фотофакт

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