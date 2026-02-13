Когда в ЕС к власти придут лидеры с новой концепцией? Мнение Алёны Дзиодзиной

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Нередко из самых различных источников мы слышим о том, что знание – это власть, а располагающий информацией способен завладеть миром. С одной стороны, смысловая нагрузка крылатых фраз касается личных амбиций и стремления личности управлять жизнью, своим окружением, возможно, даже мироукладом и мировой политикой. Проблема борьбы государств за власть далеко не новая, и по ходу истории поменялись лишь методы повлиять на баланс политических сил. Страны все так же пытаются переделить власть: кому-то достаточно развивать свое, кто-то продолжает претендовать на чужое. Проблема вмешательства в политику не своей страны также нельзя назвать новшеством. Можно даже сказать, что мир современной геополитики охватил этот общий тренд. Наблюдая за тем, как много интереснейших новостей к нам приходит со стороны Запада, мы можем говорить о характерных тенденциях передела мира.