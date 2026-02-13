Когда в ЕС к власти придут лидеры с новой концепцией? Мнение Алёны Дзиодзиной
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Нередко из самых различных источников мы слышим о том, что знание – это власть, а располагающий информацией способен завладеть миром. С одной стороны, смысловая нагрузка крылатых фраз касается личных амбиций и стремления личности управлять жизнью, своим окружением, возможно, даже мироукладом и мировой политикой. Проблема борьбы государств за власть далеко не новая, и по ходу истории поменялись лишь методы повлиять на баланс политических сил. Страны все так же пытаются переделить власть: кому-то достаточно развивать свое, кто-то продолжает претендовать на чужое.
Проблема вмешательства в политику не своей страны также нельзя назвать новшеством. Можно даже сказать, что мир современной геополитики охватил этот общий тренд. Наблюдая за тем, как много интереснейших новостей к нам приходит со стороны Запада, мы можем говорить о характерных тенденциях передела мира.
Алена Дзиодзина:
К примеру, недавно конгресс США разоблачил вмешательство Евросоюза в чужие выборы. С одной стороны, едва ли это кого-нибудь удивило, но с другой, возможность предоставления доказательных фактов – открытый ящик Пандоры. Ведь наиболее привлекательные нарративы Европы касались такой опции, как свободный выбор внутри ЕС. Судебный комитет Палаты представителей США подготовил отчет, согласно которому лишь за последние несколько лет, как минимум, 8 выборов столкнулись с вмешательством. По сути, сам факт публичного разоблачения европейских стран способен существенно повлиять на конфигурацию в международной политике. Ведь в данном случае страны ЕС оказались в такой ситуации, что даже при всем желании осуществлять череду гибридных атак на чужую политику, им придется быть менее дерзкими. А, возможно, и вовсе оставить модель вмешательства.
Что это может означать для европейской политики? Как возможный вариант, что при снижении группового давления на избирательные кампании, внутри европейских стран к власти станут приходить лидеры с новой концепцией. Во всяком случае, у несистемных претендентов на руководство будет больше возможностей взять бразды правления. Пока что рано говорить о том, какие идеологические соображения станут преобладать в ЕС при подобном сценарии, но то, что система преобразуется, это скорее всего.
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