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Енот-нелегал из США по кличке Сеня получил белорусский «паспорт»

13 февраля 2026 10:56
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Енот-нелегал из США полностью прописался в нашей стране. У пушистого путешественника по кличке Сеня теперь есть белорусский «паспорт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Енот-нелегал из США по кличке Сеня получил белорусский «паспорт»-2

В документе указаны все его данные: дата рождения – 27 октября 2023 года. А место появления на свет – лес в Соединенных Штатах. «Паспорт» будет действовать до 12 февраля 2036 года. Сеня прибыл в Беларусь в январе, совершив трансатлантическое путешествие в контейнере с американскими автомобилями. Таможенники обнаружили его в одной из машин. После нескольких недель карантина и наблюдения, ветеринары признали енота абсолютно здоровым. Его решили передать в парк животных под Барановичами. Сотрудники таможни привязались к Сене: навещают любимца с гостинцами и следят за его жизнью.

# Животные

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