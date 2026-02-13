Енот-нелегал из США по кличке Сеня получил белорусский «паспорт»

В документе указаны все его данные: дата рождения – 27 октября 2023 года. А место появления на свет – лес в Соединенных Штатах. «Паспорт» будет действовать до 12 февраля 2036 года. Сеня прибыл в Беларусь в январе, совершив трансатлантическое путешествие в контейнере с американскими автомобилями. Таможенники обнаружили его в одной из машин. После нескольких недель карантина и наблюдения, ветеринары признали енота абсолютно здоровым. Его решили передать в парк животных под Барановичами. Сотрудники таможни привязались к Сене: навещают любимца с гостинцами и следят за его жизнью.