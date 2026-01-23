Почему без науки ну будет стабильности в мире и мы все зависим от технологий? Ответила Алёна Дзиодзина
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В каждой стране есть таланты, и если им поспособствовать, можно общими усилиями получить то, что станет достойным вкладом в благополучие государства. Беларусь относительно небольшая, если сравнивать, например, с Россией или Китаем, однако одаренных, талантливых и готовых вносить свой собственный вклад в благополучие страны тут хватает. Изначально белорусы трудолюбивы, изобретательны, и когда люди понимают, что их перспективные начинания поощряются, это дает результат.
Вручая дипломы, подтверждающие научную степень белорусским ученым, Александр Лукашенко подчеркнуто говорил про ценность науки. Начнем с того, что получить диплом из рук главы государства – это уже вдохновляюще. Но когда он говорит о том, что готов и далее поощрять процесс научной работы, для людей открывается новый смысл.
Ведь как бы талантлив человек ни был, ему важно чувствовать, что его идеи и наработки ценны не только для него лично, но и еще для других. Ведь когда даже перспективная инициатива на постоянной основе встречается с безразличием, люди склонны либо оставлять свои начинания в прошлом, либо предлагать их где-то еще.
Алена Дзиодзина:
И совершенно иную динамику мы наблюдаем в тех случаях, когда в человека верят, когда его ценят и когда понимают те трудности, что встречаются на его научном пути. Динамичный мир требует инноваций, и чем больше в стране умеют, тем крепче ее суверенность, стабильность. Независимо от того, нравится это кому-либо или нет, но сегодня мы зависим от технологий.
«Будущее, о котором еще вчера грезили самые продвинутые фантасты, наступило. И это будущее, между прочим, – время науки, без нее обеспечить безопасность, благосостояние государства и мира в целом невозможно», – подчеркнул Президент, говоря о науке.
Безусловно, уникальные технологии применимы не только внутри государства, но также могут привлекать зарубежных партнеров. А это уже инвестиции, вклад в развитие экономики, возможно, образование новые рабочих мест и дополнительный вклад в науку. Он никогда не лишний, ведь реализация новых идей точно так же требует денег. И только в таком случае мы успеваем за временем.