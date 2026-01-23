Почему без науки ну будет стабильности в мире и мы все зависим от технологий? Ответила Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В каждой стране есть таланты, и если им поспособствовать, можно общими усилиями получить то, что станет достойным вкладом в благополучие государства. Беларусь относительно небольшая, если сравнивать, например, с Россией или Китаем, однако одаренных, талантливых и готовых вносить свой собственный вклад в благополучие страны тут хватает. Изначально белорусы трудолюбивы, изобретательны, и когда люди понимают, что их перспективные начинания поощряются, это дает результат.

Вручая дипломы, подтверждающие научную степень белорусским ученым, Александр Лукашенко подчеркнуто говорил про ценность науки. Начнем с того, что получить диплом из рук главы государства – это уже вдохновляюще. Но когда он говорит о том, что готов и далее поощрять процесс научной работы, для людей открывается новый смысл.

Ведь как бы талантлив человек ни был, ему важно чувствовать, что его идеи и наработки ценны не только для него лично, но и еще для других. Ведь когда даже перспективная инициатива на постоянной основе встречается с безразличием, люди склонны либо оставлять свои начинания в прошлом, либо предлагать их где-то еще.