Во Дворце детей и молодёжи создают одежду и декор с белорусским колоритом – показываем шедевры

Алина Трус, корреспондент:

Здесь уважают традиции и сохраняют культуру. В этих мастерских создают одежду и декор с белорусским колоритом. Каждое изделие – ручная работа.

Белорусское народное ткачество – древнейшее ремесло. Оно было широко распространено вплоть до XX века. Рушники, скатерти и салфетки ткали на кроснах. Некоторые старинные экземпляры сохранились и до наших дней. Во Дворце детей и молодежи на них создают настоящие шедевры.