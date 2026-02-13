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Во Дворце детей и молодёжи создают одежду и декор с белорусским колоритом – показываем шедевры

13 февраля 2026 11:29
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Алина Трус, корреспондент:
Здесь уважают традиции и сохраняют культуру. В этих мастерских создают одежду и декор с белорусским колоритом. Каждое изделие – ручная работа.

Белорусское народное ткачество – древнейшее ремесло. Оно было широко распространено вплоть до XX века. Рушники, скатерти и салфетки ткали на кроснах. Некоторые старинные экземпляры сохранились и до наших дней. Во Дворце детей и молодежи на них создают настоящие шедевры.

Во Дворце детей и молодёжи создают одежду и декор с белорусским колоритом – показываем шедевры-2

Лилия Горбачева, заведующий кабинетом народного творчества Минского государственного дворца детей и молодежи:
Эти станки мы привезли из экспедиции. Они именно стояли в хате, где женщины ткали. Оттуда мы их и привезли как экспонаты и как рабочие станки. Они ХХ века.

Самый сложный процесс – это заправить станки. Здесь очень длинные нитки отмеряются, потом они сюда заправляются. Заправляются тоже не просто так, там вот они проходят через ниточки. И не просто так проходят, а в конкретной системе. 

Во Дворце детей и молодёжи создают одежду и декор с белорусским колоритом – показываем шедевры-4

А после – вышивка. Мастерицы украшают полотна белорусским орнаментом в современной интерпретации. Игрушки и одежда изо льна – главный тренд. Яркие узоры сочетаются с натуральными тканями. Работа над модными коллекциями кропотливая. Лучшие изделия покоряют модные показы и выставки. 

Подробности в видео

# Культурные традиции # Белорусские традиции # Традиции Беларуси # Творчество

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