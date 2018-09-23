Сильные дожди и усиление ветра: прогноз погоды на 24 сентября

Новости Беларуси. На 24 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сильные продолжительные дожди и усиление ветра.

По данным Белгидромета, в понедельник в Бресте дожди, до плюс 10 ночью, днём плюс 11-13. В Гродно ночью до 9 тепла, днём плюс 10-12, сильный дождь.

В Витебске продолжительный сильный дождь, ночью плюс 5-7, днём до плюс 11. В Могилёве ночью 5-7 тепла, днем – плюс 10-12, сильный дождь. В Гомеле продолжительный дождь, плюс 6-8 ночью и до плюс 15 днём.

В городах Минской области дожди. Температура воздуха – от 8 до 13 градусов выше нуля. В столице продолжительный сильный дождь, ночью плюс 9 тепла, днём воздух прогреется до плюс 11.

На неделе сообщалось, что на Беларусь движется циклон.