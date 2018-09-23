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«Из Беларуси, а не Белоруссии». Цимбалистка Настя Ванеева рассказала, почему исправила Галкина на программе «Лучше всех»

23 сентября 2018 16:56
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Новости Беларуси. Настя Ванеева покорила избалованную российскую публику, выступив на шоу «Лучше всех», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И преподала урок международной топонимики Максиму Галкину.

«Из Беларуси, а не Белоруссии». Цимбалистка Настя Ванеева рассказала, почему исправила Галкина на программе «Лучше всех»-1

«Из Беларуси, а не Белоруссии». Цимбалистка Настя Ванеева рассказала, почему исправила Галкина на программе «Лучше всех»-3

Анастасия Ванеева, лауреат республиканских и международных конкурсов:
Я считаю, что он не хотел обидеть нашу страну каким-то образом. Просто вот так получилось. Наверное, он или не знал, или случайно перепутал. Я его просто подправила.

Наши таланты не зарыты в земле, как углеводороды. Есть и мастеровитые специалисты по музыкальным инструментам, а вот цимбал, гитар да пианино в Беларуси дефицит. Музыкальная альма-матер Насти Ванеевой – не исключение.

Анастасия Ванеева:
Конечно, инструментов не хватает. Например, эти цимбалы мне подарили блогеры после моего выступления на «Лучше всех». Я им очень благодарна. Очень замечательные цимбалы.

«Из Беларуси, а не Белоруссии». Цимбалистка Настя Ванеева рассказала, почему исправила Галкина на программе «Лучше всех»-6

# Музыкальный инструмент # Культура # Анастасия Ванеева # Фотофакт

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