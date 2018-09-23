Профессиональных водителей броневиков начали готовить под Дзержинском

Новости Беларуси. Под Дзержинском начали готовить водителей-механиков для сложной бронированной техники, которая поступает на вооружение в белорусскую армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это новое направление работы группы материально-технического обеспечения пограничной службы. Здесь производят специальное оборудование, системы защиты и даже военную форму. В общем, создают всё, что предназначено для комфорта тех, кто несёт службу по охране границы.

Сергей Новиков, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

С момента создания пограничных войск Беларуси, остро стал вопрос восстановления специальной автомобильной техники, поддержание в исправном состоянии технических средств охраны границы. Группа материально-технического обеспечения стала уникальным многофункциональным подразделением. Органом пограничной службы освоены ремонты автомобильной, инженерной, бронетанковой техники и другой спецтехники.