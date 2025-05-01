В день визита Президента в БарГУ произошёл теракт в Беслане, я была счастлива, что живу в Беларуси – воспоминания пенсионерки

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Лилия Горбунова, пенсионерка:

Осознание того, что ты присутствуешь при очень важном событии, какая-то гордость, светлость в душе – это было утро. А уже после обеда, когда мы уже все вернулись домой вечером, все узнали о том, что в этот день не только радостное событие было у нас в городе, в республике, поскольку это был первый университет и он широко освещался, его открытие.

Мы узнали, что в этот день был совершен террористический акт в Беслане. И поэтому своя внутренняя радость, гордость отошла на второй план.

Лично это мое было такое впечатление – я счастлива тем, что я живу в этой стране, в нашей Беларуси. Почему? Возвращаясь к теракту, который был в Беслане. Мои дети спокойно ходили в школу. Мы жили в Барановичах. Я была на работе, мой муж работал. Я не переживала, в котором часу вышла моя дочь, пришла ли она в школу, есть ли она в школе. Для меня это очень важно.