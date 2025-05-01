35 тысяч человек, 20 тысяч ракет и фейерверки! Рассказываем, каким был парад Победы в 1945-м

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. Каким был парад 1945-го – в проекте СТВ «Символы Победы».

24 июня в 10 часов утра начался парад Победы. После боя курантов из-за ворот на белом коне появился Георгий Жуков в сопровождении адъютанта. Напротив мавзолея Жуков встретился с командующим парадом Константином Рокоссовским, который доложил о готовности участников.

После этого начался объезд войск. Всего в параде участвовало около 35 тысяч человек, среди которых – сержанты и рядовые офицеры, генералы и маршалы, сводный военный оркестр. Несмотря на сильный дождь и температуру воздуха, которая не поднималась выше отметки 15 градусов, энергия победителей наполняла каждого, кому посчастливилось прикоснуться к действу.

Особые эмоции вызвала кульминация торжества – вынос опущенных знамен и штандартов противника.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Белорусского института истории Национальной академии наук Беларуси:

Специально было указано нести знамена так, чтобы казалось, что вы ими брусчатку подметаете. Но и для того, чтобы не опоганить землю перед мавзолеем, был выстроен специальный дощатый помост, на который и метали знамена и штандарты. Личный штандарт Адольфа Гитлера метнули с такой силой, что он просто разлетелся на куски, ударившись о стенку мавзолея.

Вечером погода улучшилась, была включена праздничная иллюминация. Москву опоясали пять прожекторных колец. В 11 часов из 100 поднятых зенитчиками аэростатов вылетели 20 тысяч ракет, а на земле устроили фейерверки. В конце праздника в небе было подсвечено полотнище с изображением ордена «Победа».