В нём есть одно из главных мужских качеств – бывший библиотекарь БарГУ рассказала, каким запомнила Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Лилия Горбунова, пенсионерка:
До сих пор, когда смотрю на фотографию, которая есть у меня, у меня такое впечатление, что это был основательный человек.
Первое впечатление – рост. Высокий, крепкий, крепко стоит на ногах. Для меня это, как для женщины, в мужчине – один из важных таких моментов. Никаких поворотов вправо, влево нет.
Лилия Горбунова:
Это одно из лучших качеств, которые есть в человеке, поверьте. Почему? Я, зная библиотечную систему, изучила это от начала до конца. Я не сравниваю себя с Президентом, но я считаю, что это качество есть у Президента. Я лично видел, я лично сел на машину, потрогал ее и лично проехал. Я чувствую это. Я лично зашел в эту зону, я вышел оттуда. Я живой. Поэтому для меня это очень важное качество, которое есть в человеке, а в Президенте – особенно.