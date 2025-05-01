В нём есть одно из главных мужских качеств – бывший библиотекарь БарГУ рассказала, каким запомнила Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Лилия Горбунова, пенсионерка:

До сих пор, когда смотрю на фотографию, которая есть у меня, у меня такое впечатление, что это был основательный человек.

Первое впечатление – рост. Высокий, крепкий, крепко стоит на ногах. Для меня это, как для женщины, в мужчине – один из важных таких моментов. Никаких поворотов вправо, влево нет.