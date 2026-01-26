Депутаты Палаты представителей приступают к работе в избирательных округах

Лично встретиться с людьми, услышать проблемы и помочь в их решении, без волокиты и лишних бумаг. Депутаты Палаты представителей сегодня, 26 января, приступают к работе в избирательных округах. Графики встреч с населением доступны на сайтах районных исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В округах парламентарии анализируют выполнение задач главы государства: оптимизацию системы торгового обслуживания населения, особенно в сельской местности; создание привлекательных условий для переезда людей в деревню; эффективность мер по вовлечению неработающих граждан трудоспособного возраста в официальную занятость. Отдельное внимание уделяется раскрытию туристического потенциала регионов – состоянию гостиниц и мотелей, качеству сервиса, объектов общепита. Словом, работа в округах – важнейший инструмент обратной связи, позволяющий напрямую услышать людей и оперативно решить их проблемы.