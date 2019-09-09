Александр Лукашенко: «Для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа-США»

Новости Беларуси. Для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа – США. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И Свен Арне Хансен, и Себастьян Коу не раз бывали в Минске. Наша страна активно сотрудничает с этими международными организациями. Нынешний матч еще больше укрепит взаимодействие. Беларусь продолжит развивать легкую атлетику и бороться с допингом. Также глава государства отметил, что наша страна готова принимать и другие международные старты.

Для этого есть инфраструктура и опыт проведения масштабных спортивных мероприятий. Кстати, уже известно, что Беларусь в 2021 примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике. А еще наша страна получила право проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Сейчас обсуждается вопрос о переносе в Минск регионального центра по развитию легкой атлетики. Это позволит воспитывать спортсменов самого высокого уровня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы перешагнули разные предрассудки, которые были в отношении Беларуси, и выполнили невыполнимое, когда пообещали поработать над событием – матч между США и Европой в Беларуси состоится. Я думал, может быть, встречаясь со мной, вежливо сказали, но не верил, что это может произойти у нас в Беларуси.

Принимать такое мероприятие – это честь для страны, я буду вам обязан. Мы добром ответим на вашу заботу, прежде всего в развитии легкой атлетики и борьбой с допингом. Хочу поблагодарить Федерацию легкой атлетики европейскую и международную за внимание к Беларуси, в частности, к подготовке тренерских кадров, судей. Ваши советы по борьбе с допингом, ваше предложение по проведению крупных соревнований, участие белорусов в этих соревнованиях для нас бесценны. Господин Коу, господин Хансен, если вы когда-либо рискнете провести у нас чемпионат Европы по легкой атлетике, этапы разных видов соревнований, чемпионат мира, вы об этом не пожалеете. Мы когда-то обсуждали с вами вопросы создания в Беларуси регионального центра по легкой атлетике, мы эту идею поддерживаем и готовы начать работу хоть завтра. Для этого у нас есть все необходимое.