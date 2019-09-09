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В 20 районах Беларуси установлен запрет на посещение лесов

09 сентября 2019 11:12
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Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов установлен более чем в 20-ти районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 20 районах Беларуси установлен запрет на посещение лесов -1

Такой шаг – дополнительная мера безопасности. Дождей давно не было в Гомельской и Могилёвской областях. Здесь и преобладающее большинство регионов, где распространяются ограничения. По-летнему жаркая погода с территории пока уходить не собирается как минимум до четверга. На юго-востоке страны синоптики в ближайшие дни обещают до 28 градусов тепла. 

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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