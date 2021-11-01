«Переоборудование идёт планово». Зимой в Минске будут использовать снегоплавильный пункт

Новости Беларуси. Почти 760 единиц техники будут задействованы зимой на улицах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В том числе машины для обработки проезжей части, тракторы-щетки, самосвалы и снегопогрузчики. Для уборки улично-дорожной сети в 2021 году дополнительно приобрели 40 единиц техники. Заключили договоры почти с 30 организациями, которые будут вывозить снег. Определены 9 площадок для его складирования. Будет использоваться и снегоплавильный пункт. Есть резерв техники на случай сильных осадков. Улицы Минска зимой будут убирать около 800 человек.

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора «Горремавтодора»:

Переоборудование идет планово. В основном мы переоборудовали технику, которая задействована для обработки дорог и тротуаров, а сейчас планово именно для очистки. Пока погода позволяет, работаем планово. Все машины, которые переоборудовались, уже прошли аттестацию и допущены к работе.