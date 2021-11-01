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«Переоборудование идёт планово». Зимой в Минске будут использовать снегоплавильный пункт

01 ноября 2021 15:37
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Новости Беларуси. Почти 760 единиц техники будут задействованы зимой на улицах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Переоборудование идёт планово». Зимой в Минске будут использовать снегоплавильный пункт-1

В том числе машины для обработки проезжей части, тракторы-щетки, самосвалы и снегопогрузчики. Для уборки улично-дорожной сети в 2021 году дополнительно приобрели 40 единиц техники. Заключили договоры почти с 30 организациями, которые будут вывозить снег. Определены 9 площадок для его складирования. Будет использоваться и снегоплавильный пункт. Есть резерв техники на случай сильных осадков. Улицы Минска зимой будут убирать около 800 человек.

«Переоборудование идёт планово». Зимой в Минске будут использовать снегоплавильный пункт-3

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора «Горремавтодора»:
Переоборудование идет планово. В основном мы переоборудовали технику, которая задействована для обработки дорог и тротуаров, а сейчас планово именно для очистки. Пока погода позволяет, работаем планово. Все машины, которые переоборудовались, уже прошли аттестацию и допущены к работе.

«Переоборудование идёт планово». Зимой в Минске будут использовать снегоплавильный пункт-5

Также подготовлены и реагенты. Всего, по расчетам специалистов, на предстоящий зимний сезон понадобится около 100 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

# Коммунальное хозяйство # Владимир Латушкин

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