Петришенко: велопробег в День народного единства – это дань памяти предкам, сохранившим нашу страну

Участники стартовали двумя колоннами – одна от Национальной библиотеки, другая – с площади у аквапарка «Лебяжий». Велосипедисты-любители, среди которых и сотрудники НОК Беларуси во главе с Виктором Лукашенко, проехали по проспекту Победителей и возложили цветы у стелы «Минск – город-герой». Чтобы жить в мире, необходимо чтить подвиги отцов и дедов и вместе созидать и укреплять нашу Родину.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Спортивная общественность, мы уже пятый год подряд, именно в этот день [День народного единства – прим. ред.] осуществляем велопробег. Вся молодая спортивная семья дружно с детьми, коллегами проезжаем через Минск и возлагаем для каждого минчанина, нашей страны у стелы «Минск – город-герой» цветы. Это дань памяти тем нашим предкам, которые действительно отстояли, сохранили нашу страну. И наша задача, молодого, нынешнего поколения – крепить, развивать.

Конечным пунктом назначения велострелы стала Площадь Государственного флага. Финиш состоялся с улыбками и положительными эмоциями. И что особенно приятно, с каждым годом желающих принять участие в акции становится все больше.