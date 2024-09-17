В Жодино торжественно открыли Братскую могилу 12 воинов советской армии и партизан

В Жодино торжественно открыли обновленный памятник – Братскую могилу 12 воинов советской армии и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А также прошла церемония захоронения шести солдат, погибших в конце 1944 года. Напомним, останки обнаружили в ходе поисковых работ. Они проводились в сентябре 2023 года на территории города. Все имена солдат теперь также размещены на обелиске. Среди гостей – представители местной власти, общественных организаций. Из Башкортостана приехал и племянник одного из погибших героев – Флюр Сабирзянов, он почтил минутой молчания память своего дяди.

Флюр Сабирзянов:

Он рядовой красноармеец 1919 года рождения. Был призван в ряды Красной армии и погиб в 1944 году. Рядовой отдельного линейного батальона связи.

Диана Кушнер, ученица военно-патриотического клуба «Волот» гимназии № 1 Жодино:

Для нас очень большая честь принять участие в этом памятном дне, в такой акции, посвященной Дню народного единства. Я уверенно могу сказать, что наш военно-патриотический клуб так же един. Мы участвуем практически во всех городских акциях, которые проходят. Эта – не исключение. Я считаю, что именно такие мероприятия, действительно, сплачивают молодежь.

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:

Монумент, который мы должны были сделать, мы сделали вовремя. Все организации приложили свои усилия, и, самое главное, получился хороший результат. И то, что участвовала в поисковых работах наша молодежь, наверное, это самое главное, ради чего мы работаем.