Прямой эфир

«Когда много людей сломлены, очень приятна любая поддержка». Беженка в ТЛЦ благодарит белорусский народ

15 декабря 2021 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, половина из них – женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 декабря, еще часть людей заявила о желании вернуться на родину. Среди них граждане Ирака и Ирана. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе завершается.  

Последняя информация из лагеря беженцев у нашего корреспондента Константина Герцева.  

«Когда много людей сломлены, очень приятна любая поддержка». Беженка в ТЛЦ благодарит белорусский народ -1

Горе этих людей нашло отклик в сердцах обычных белорусов, ведь мы так привыкли верить и ждать чудо в канун Нового года. Активисты Белорусского союза женщин и республиканского союза молодежи решили поздравить самых маленьких жителей лагеря, чтобы хоть на мгновение к детям вернулось счастье.  

К ним пришел Дед Мороз, и всем желающим раздали белорусские сладости. Как поздравили беженцев с наступающим Новым годом? – читайте здесь.    

«Когда много людей сломлены, очень приятна любая поддержка». Беженка в ТЛЦ благодарит белорусский народ -4

4-летняя Фария тоже получила свой подарок. Ее мать Шохан признается: на душе стало немного легче, а благодарности белорусскому народу просто нет предела.  

«Когда много людей сломлены, очень приятна любая поддержка». Беженка в ТЛЦ благодарит белорусский народ -7

Шохан Саваж, беженка:  
Большое спасибо хочется сказать белорусскому народу, Президенту Беларуси за то, что нас поддерживают в столь трудное время. Мы понимаем и ценим заботу людей по отношению к нам. Потому что сейчас, когда много людей сломлены, очень приятна любая поддержка.  

«Когда много людей сломлены, очень приятна любая поддержка». Беженка в ТЛЦ благодарит белорусский народ -10

Вот и парадокс реалий 2021 года: обещания дают одни, а выполняют их уже другие. А пока старшие думают, как выйти из непростого положения, дети продолжают ловить каждый момент своей еще маленькой, но такой насыщенной жизни.  

Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта и в Европу мы, скорее всего, не попадем» читайте здесь.  

Читайте также:  

Волонтер в ТЛЦ на границе: «Каждый гражданин нашей страны, истинный белорус, может помочь»  

Игорь Гедич на границе: «В рамках акции «Наши дети» будет роздано порядка 200 сладких наборов»  

В ТЛЦ на границе работает Международная организация по миграции. Что обещают беженцам?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Константин Герцев # Шохан Саваж # Ирина Король # Мохаммед Рефаат # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МОМ о помощи беженцам: не только покупка билетов, но и финансовая поддержка во время адаптации по возвращении домой
15 декабря 2021 18:55

МОМ о помощи беженцам: не только покупка билетов, но и финансовая поддержка во время адаптации по возвращении домой

Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта, и в Европу мы, скорее всего, не попадём»
15 декабря 2021 18:50

Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта, и в Европу мы, скорее всего, не попадём»

«Всегда придётся оглядываться по сторонам». Александр Субботин рассказал об ожиданиях от работы на малой родине
15 декабря 2021 18:33

«Всегда придётся оглядываться по сторонам». Александр Субботин рассказал об ожиданиях от работы на малой родине