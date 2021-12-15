«Когда много людей сломлены, очень приятна любая поддержка». Беженка в ТЛЦ благодарит белорусский народ

Новости Беларуси. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, половина из них – женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 декабря, еще часть людей заявила о желании вернуться на родину. Среди них граждане Ирака и Ирана. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе завершается. Последняя информация из лагеря беженцев у нашего корреспондента Константина Герцева.

Горе этих людей нашло отклик в сердцах обычных белорусов, ведь мы так привыкли верить и ждать чудо в канун Нового года. Активисты Белорусского союза женщин и республиканского союза молодежи решили поздравить самых маленьких жителей лагеря, чтобы хоть на мгновение к детям вернулось счастье. К ним пришел Дед Мороз, и всем желающим раздали белорусские сладости. Как поздравили беженцев с наступающим Новым годом? – читайте здесь.

4-летняя Фария тоже получила свой подарок. Ее мать Шохан признается: на душе стало немного легче, а благодарности белорусскому народу просто нет предела.