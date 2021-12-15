«Когда много людей сломлены, очень приятна любая поддержка». Беженка в ТЛЦ благодарит белорусский народ
Новости Беларуси. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, половина из них – женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 декабря, еще часть людей заявила о желании вернуться на родину. Среди них граждане Ирака и Ирана. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе завершается.
Последняя информация из лагеря беженцев у нашего корреспондента Константина Герцева.
Горе этих людей нашло отклик в сердцах обычных белорусов, ведь мы так привыкли верить и ждать чудо в канун Нового года. Активисты Белорусского союза женщин и республиканского союза молодежи решили поздравить самых маленьких жителей лагеря, чтобы хоть на мгновение к детям вернулось счастье.
К ним пришел Дед Мороз, и всем желающим раздали белорусские сладости. Как поздравили беженцев с наступающим Новым годом? – читайте здесь.
4-летняя Фария тоже получила свой подарок. Ее мать Шохан признается: на душе стало немного легче, а благодарности белорусскому народу просто нет предела.
Шохан Саваж, беженка:
Большое спасибо хочется сказать белорусскому народу, Президенту Беларуси за то, что нас поддерживают в столь трудное время. Мы понимаем и ценим заботу людей по отношению к нам. Потому что сейчас, когда много людей сломлены, очень приятна любая поддержка.
Вот и парадокс реалий 2021 года: обещания дают одни, а выполняют их уже другие. А пока старшие думают, как выйти из непростого положения, дети продолжают ловить каждый момент своей еще маленькой, но такой насыщенной жизни.
Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта и в Европу мы, скорее всего, не попадем» – читайте здесь.
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