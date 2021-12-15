Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта, и в Европу мы, скорее всего, не попадём»

Сегодня, 15 декабря, еще часть людей заявила о желании вернуться на родину. Среди них граждане Ирака и Ирана. На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов сегодня работала в кризисном центре. Кроме того, для беженцев запущена горячая линия.

Шохан Саваж, беженка:

Мы прекрасно понимаем, что польская граница для нас закрыта и в Европу, мы, скорее всего, не попадем. Мы стараемся позаботиться о наших детях, потому что положение дел в лагере сейчас непростое. Люди очень устали, очень болеют. Сейчас почти половина населения в лагере – это женщины и дети. Поэтому, понимая всю сложившуюся ситуацию, мы планируем покидать это место и искать чего-то лучшего. Я уехала из Ирака, потому что там нет нормальной жизни и работы. Я окончила там университет. Поэтому я рискнула попасть в Европу в надежде на лучшее будущее для своего ребенка.