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Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта, и в Европу мы, скорее всего, не попадём»

15 декабря 2021 18:50
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Новости Беларуси. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, половина из них – женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта, и в Европу мы, скорее всего, не попадём»-1

Сегодня, 15 декабря, еще часть людей заявила о желании вернуться на родину. Среди них граждане Ирака и Ирана. На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов сегодня работала в кризисном центре. Кроме того, для беженцев запущена горячая линия.  

В МОМ рассказали, как помогают беженцам вернуться на родину. Читайте здесь.

Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта, и в Европу мы, скорее всего, не попадём»-4

38-й день ожидания на белорусско-польской границе завершается.   

Последняя информация из лагеря беженцев у нашего корреспондента Константина Герцева.  

Семья 25-летней Шохан из иракского Слемани покинула свой дом три месяца назад. Как признается сама молодая мать, уже давно сбилась со счета дней пребывания на белорусско-польской границе.  

Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта, и в Европу мы, скорее всего, не попадём»-7

Шохан Саваж, беженка:  
Мы прекрасно понимаем, что польская граница для нас закрыта и в Европу, мы, скорее всего, не попадем. Мы стараемся позаботиться о наших детях, потому что положение дел в лагере сейчас непростое. Люди очень устали, очень болеют. Сейчас почти половина населения в лагере – это женщины и дети. Поэтому, понимая всю сложившуюся ситуацию, мы планируем покидать это место и искать чего-то лучшего. Я уехала из Ирака, потому что там нет нормальной жизни и работы. Я окончила там университет. Поэтому я рискнула попасть в Европу в надежде на лучшее будущее для своего ребенка.  

Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта, и в Европу мы, скорее всего, не попадём»-10

Сегодня, посоветовавшись с мужем, она приняла решение – надо возвращаться на родину.  

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В ТЛЦ на границе работает Международная организация по миграции. Что обещают беженцам?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Константин Герцев # Шохан Саваж # Ирина Король # Мохаммед Рефаат # Фотофакт

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