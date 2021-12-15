Беженка в ТЛЦ о решении вернуться домой: «Польская граница для нас закрыта, и в Европу мы, скорее всего, не попадём»

Новости Беларуси. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, половина из них – женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, половина из них – женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 15 декабря, еще часть людей заявила о желании вернуться на родину. Среди них граждане Ирака и Ирана. На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов сегодня работала в кризисном центре. Кроме того, для беженцев запущена горячая линия.
В МОМ рассказали, как помогают беженцам вернуться на родину. Читайте здесь.
38-й день ожидания на белорусско-польской границе завершается.
Последняя информация из лагеря беженцев у нашего корреспондента Константина Герцева.
Семья 25-летней Шохан из иракского Слемани покинула свой дом три месяца назад. Как признается сама молодая мать, уже давно сбилась со счета дней пребывания на белорусско-польской границе.
Шохан Саваж, беженка:
Мы прекрасно понимаем, что польская граница для нас закрыта и в Европу, мы, скорее всего, не попадем. Мы стараемся позаботиться о наших детях, потому что положение дел в лагере сейчас непростое. Люди очень устали, очень болеют. Сейчас почти половина населения в лагере – это женщины и дети. Поэтому, понимая всю сложившуюся ситуацию, мы планируем покидать это место и искать чего-то лучшего. Я уехала из Ирака, потому что там нет нормальной жизни и работы. Я окончила там университет. Поэтому я рискнула попасть в Европу в надежде на лучшее будущее для своего ребенка.
Сегодня, посоветовавшись с мужем, она приняла решение – надо возвращаться на родину.
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