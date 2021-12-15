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К ним пришёл Дед Мороз, и всем желающим раздали белорусские сладости. Как поздравили беженцев с наступающим Новым годом?

15 декабря 2021 14:16
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Новости Беларуси. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, которые продолжают ждать реакции ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из них – женщины и дети.  

К ним пришёл Дед Мороз, и всем желающим раздали белорусские сладости. Как поздравили беженцев с наступающим Новым годом?-1

На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов сегодня работала в кризисном центре.  

Последнюю информацию из лагеря беженцев узнаем у нашего корреспондента Константина Герцева.  

К ним пришёл Дед Мороз, и всем желающим раздали белорусские сладости. Как поздравили беженцев с наступающим Новым годом?-4

Константин Герцев, корреспондент:  
Приближается самый «ламповый» праздник в году. И наши общественные организации хотят как-то подчеркнуть этот момент жизни беженцев здесь, на белорусско-польской границе. Сегодня со своей миссией прибыли представители Минской организации Союза женщин, БРСМ.  

К ним пришёл Дед Мороз, и всем желающим раздали белорусские сладости. Как поздравили беженцев с наступающим Новым годом?-7

Они раздали всем желающим подарки. Это сладкие угощения. Присутствовала гуманитарная помощь от ООН, которая отвечает за вопросы народонаселения. Они прислали порядка 400 наборов гигиенических наборов для женщин.  

К ним пришёл Дед Мороз, и всем желающим раздали белорусские сладости. Как поздравили беженцев с наступающим Новым годом?-10

Ирина Король, представитель Минской городской организации Белорусского союза женщин:  
Нам важно, чтобы у детей поднялось настроение, внести предпраздничные краски и, конечно же, поделиться нашей белорусской культурой празднования Нового года. Мы надеемся, что эта добрая картинка, образ останется у них в памяти, ведь Новый год у нас ждет каждый белорус. И мы еще раз хотели бы поздравить с предстоящими праздниками всех людей, которые находятся в нашей стране.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Ирина Король # Фотофакт

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