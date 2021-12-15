К ним пришёл Дед Мороз, и всем желающим раздали белорусские сладости. Как поздравили беженцев с наступающим Новым годом?
Новости Беларуси. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, которые продолжают ждать реакции ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из них – женщины и дети.
На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов сегодня работала в кризисном центре.
Последнюю информацию из лагеря беженцев узнаем у нашего корреспондента Константина Герцева.
Константин Герцев, корреспондент:
Приближается самый «ламповый» праздник в году. И наши общественные организации хотят как-то подчеркнуть этот момент жизни беженцев здесь, на белорусско-польской границе. Сегодня со своей миссией прибыли представители Минской организации Союза женщин, БРСМ.
Они раздали всем желающим подарки. Это сладкие угощения. Присутствовала гуманитарная помощь от ООН, которая отвечает за вопросы народонаселения. Они прислали порядка 400 наборов гигиенических наборов для женщин.
Ирина Король, представитель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Нам важно, чтобы у детей поднялось настроение, внести предпраздничные краски и, конечно же, поделиться нашей белорусской культурой празднования Нового года. Мы надеемся, что эта добрая картинка, образ останется у них в памяти, ведь Новый год у нас ждет каждый белорус. И мы еще раз хотели бы поздравить с предстоящими праздниками всех людей, которые находятся в нашей стране.
Читайте также:
Игорь Гедич на границе: «В рамках акции «Наши дети» будет роздано порядка 200 сладких наборов»
В ТЛЦ на границе работает Международная организация по миграции. Что обещают беженцам?
«Около 118 человек подали заявки». В МОМ рассказали, как помогают беженцам вернуться на родину