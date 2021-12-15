К ним пришёл Дед Мороз, и всем желающим раздали белорусские сладости. Как поздравили беженцев с наступающим Новым годом?

Новости Беларуси. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, которые продолжают ждать реакции ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из них – женщины и дети.

На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов сегодня работала в кризисном центре. Последнюю информацию из лагеря беженцев узнаем у нашего корреспондента Константина Герцева.

Константин Герцев, корреспондент:

Приближается самый «ламповый» праздник в году. И наши общественные организации хотят как-то подчеркнуть этот момент жизни беженцев здесь, на белорусско-польской границе. Сегодня со своей миссией прибыли представители Минской организации Союза женщин, БРСМ.