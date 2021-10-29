Владимир Андрейченко: из 21 тысячи проживающих в домах-интернатах только 33 человека заболели коронавирусом

Новости Беларуси. О ситуации с COVID-19 в домах-интернатах 29 октября говорили в Оршанском районе. В Беларуси 156 таких учреждений, где проживают и работают более 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять их под контроль в период пандемии Президент поручил депутатскому корпусу.

Благодаря слаженной работе серьезных вспышек коронавируса в домах-интернатах удалось не допустить. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время посещения Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов.