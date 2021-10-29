Владимир Андрейченко: из 21 тысячи проживающих в домах-интернатах только 33 человека заболели коронавирусом
Новости Беларуси. О ситуации с COVID-19 в домах-интернатах 29 октября говорили в Оршанском районе. В Беларуси 156 таких учреждений, где проживают и работают более 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять их под контроль в период пандемии Президент поручил депутатскому корпусу.
Благодаря слаженной работе серьезных вспышек коронавируса в домах-интернатах удалось не допустить. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время посещения Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Чтобы минимизировать любые риски, здесь соблюдаются строгие меры профилактики – разработаны карты маршрутизации, проводится дезинфекция, на особый график перешли сотрудники. В целом во всех подобных учреждениях к четвертой волне пандемии подготовились. Все постояльцы и персонал прошли вакцинацию.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На 29 октября у нас из 21 тысячи проживающих в домах-интернатах только 33 человека, которые заболели COVID. Они, естественно, находятся в основном в учреждениях здравоохранения. Здесь есть все необходимое для того, чтобы бороться с коронавирусом, готов персонал, очень хорошая база создана. Есть все необходимые медикаменты. Где это необходимо, применяются меры материального стимулирования.
В Бабиничском доме-интернате сейчас проходит капитальный ремонт. Обновляются жилые корпуса, медицинские кабинеты. Завершить работы планируют летом 2022 года.