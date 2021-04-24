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Когда лучше заняться садово-огородными работами? Ориентируемся на лунный календарь

24 апреля 2021 16:20
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27 апреля в 06:31 наступает полнолуние, рассказали в программе «Плюс-минус». Сутки до и после лучше не заниматься посевом и посадкой растений. Благоприятное время наступает в среду, 28 апреля.   

Когда лучше заняться садово-огородными работами? Ориентируемся на лунный календарь-1

Можно посеять капусту, а также зелень, пряные и лекарственные культуры. До конца месяца можно смело высаживать садовую землянику и ягодные кустарники.   

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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