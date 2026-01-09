Когда циклон «Улли» уйдёт из Беларуси? Узнали в Белгидромете

Циклон «Улли» продолжает властвовать в Беларуси. Снег и ветер – штормовое предупреждение сохраняется. Устраняют последствия непогоды тысячи человек. Но не только их интересует, когда же прекратится испытание зимой. Съемочная группа СТВ побывала в Белгидромете. Какой прогноз? Узнали у Даниила Дроботова.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Сейчас мы находимся в самом сердце оперативного мониторинга, в комнате дежурства синоптиков. Именно здесь специалисты в режиме реального времени отслеживают движение циклона. Работа не прекращается ни на минуту. Всю ночь дежурная смена фиксировала изменения температурного и ветрового режимов, интенсивность осадков. Обстановка остается напряженной.

Данные в Белгидрометцентр стекаются со всех регионов страны. Специалисты разных метеостанций каждые три часа передают обновленные сводки. Согласно последним данным, высота снежного покрова в некоторых районах уже достигла около полуметра. Самый высокий уровень отмечен на севере Минской области – 42 сантиметра. Основной удар стихии пришелся на центральную и восточную части Беларуси. Во многих районах метель, на дорогах – снежные заносы.

Марина Лукша, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

По прогнозам, на текущий день циклон «Улли» продолжит оказывать влияние на территорию нашей страны и, заполняясь над восточными регионами, будет поставлять новые порции осадков в виде сильного снега на большую часть территории Минской, Витебской, Могилевской областей, где объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам на 10-11 января, мы по-прежнему будем находиться в циркуляции данного циклона. Однако циклон продолжит терять свою активность. Температурный фон существенно понизится. И уже в ночь на воскресенье при прояснениях возможно понижение до -23, а днем будет не выше минус 8-15 градусов.