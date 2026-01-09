Когда циклон «Улли» уйдёт из Беларуси? Узнали в Белгидромете
Циклон «Улли» продолжает властвовать в Беларуси. Снег и ветер – штормовое предупреждение сохраняется. Устраняют последствия непогоды тысячи человек. Но не только их интересует, когда же прекратится испытание зимой.
Съемочная группа СТВ побывала в Белгидромете. Какой прогноз? Узнали у Даниила Дроботова.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Сейчас мы находимся в самом сердце оперативного мониторинга, в комнате дежурства синоптиков. Именно здесь специалисты в режиме реального времени отслеживают движение циклона. Работа не прекращается ни на минуту. Всю ночь дежурная смена фиксировала изменения температурного и ветрового режимов, интенсивность осадков. Обстановка остается напряженной.
Данные в Белгидрометцентр стекаются со всех регионов страны. Специалисты разных метеостанций каждые три часа передают обновленные сводки. Согласно последним данным, высота снежного покрова в некоторых районах уже достигла около полуметра.
Самый высокий уровень отмечен на севере Минской области – 42 сантиметра. Основной удар стихии пришелся на центральную и восточную части Беларуси. Во многих районах метель, на дорогах – снежные заносы.
Марина Лукша, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
По прогнозам, на текущий день циклон «Улли» продолжит оказывать влияние на территорию нашей страны и, заполняясь над восточными регионами, будет поставлять новые порции осадков в виде сильного снега на большую часть территории Минской, Витебской, Могилевской областей, где объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам на 10-11 января, мы по-прежнему будем находиться в циркуляции данного циклона.
Однако циклон продолжит терять свою активность. Температурный фон существенно понизится. И уже в ночь на воскресенье при прояснениях возможно понижение до -23, а днем будет не выше минус 8-15 градусов.
Сергей Хильман, начальник Белгидромета:
На сегодняшний день прогноз оправдывается, очень важно. Мы видим, как коммунальные службы справляются. Только что у нас прошло селекторное совещание с Министерством по чрезвычайной ситуации. У нас полностью контроль, взаимопонимание. Мы обмениваемся информацией не только с центральным аппаратом, но работают плотно филиалы Белгидромета, в каждом областном центре есть филиал, они также справляются со своими задачами.
Согласно прогнозу, непогода сохранится до конца дня. Температура воздуха по стране составит от -1 до -6 градусов. В северных районах столбик термометра может опуститься до -13. Сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду.
Даниил Дроботов:
После 9 вечера интенсивность снегопада начнет снижаться, но из-за перепада температур гололедица на дорогах может усилиться. Мы продолжаем следить за развитием ситуации.
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