Эпицентром циклона «Улли» стали Могилёвская и Гомельская области – снег шёл всю ночь

Эпицентром стихии стали Могилевская и Гомельская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там осадки не прекращались всю ночь. Беспрерывно работали десятки служб и организаций.

Задействована вся техника, предназначенная для уборки снега. В Гомеле колонны машин сопровождают сотрудники ГАИ. Улицы посыпают песчано-соляной смесью. Поддержку коммунальным и дорожным службам оказывают коллективы предприятий города.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси:

Все службы Гомельской области приведены в режим повышенной готовности. Сегодня каких-то катастрофических моментов нет. «Облдорстрой», «Гомельавтодор», службы МЧС, ГАИ, жилищно-коммунального хозяйства работают в усиленном режиме, круглосуточная форма. Все выполняют свои функции на достаточно высоком уровне. Каких-то чрезвычайных ситуаций не допущено. В случае необходимости наши граждане могут обратиться по всем общеизвестным номерам – 101, 112, 115. Им будет незамедлительно оказана помощь.

Прошедшая ночь стала серьезным испытанием и для Могилева: высота снежного покрова местами достигла 30 сантиметров. Однако благодаря слаженной работе всех служб областной центр справился с ударом стихии. Обошлось без серьезных сбоев в жизнеобеспечении. На расчистку города к утру было мобилизовано более 120 единиц спецтехники, вышли более 400 человек. За ночь на номер спасателей 101 поступило 19 вызовов, связанных с непогодой. К счастью, ни один из них не представлял угрозы для жизни людей.