Почти 2 тыс. коммунальщиков работают по устранению последствий циклона «Улли» в Минской области

План «Погода» введен на территории Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решается задача по поддержанию нормальной работы транспорта и обеспечению безопасности людей. В Узденском районе сформированы две бригады: механизированная и ведущая ручную расчистку снега в пешеходных зонах, переулках и парках.
Таисия Рабцевич, ведущий специалист Узденского ЖКХ:
В первую очередь техника направлена на расчистку проезжей части и тротуаров, к местам социального значения. Это больница, аптеки, школы, сады, почтовое отделение и связь. Большое внимание уделено местам возможного скольжения транспорта. Это перекрестки, мосты, искусственные неровности. Для большей безопасности в этих местах производим также подсыпку дополнительно вручную. Особое внимание уделяется очистке подходов к остановкам общественного транспорта.
Помогают работникам ЖКХ военные, неравнодушные жители и молодежь. Ряд общественных объединений выступил с призывом сменить трудовой фронт на «снежный».
Эпицентром циклона «Улли» стали Могилевская и Гомельская области – снег шел всю ночь