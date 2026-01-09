Почти 2 тыс. коммунальщиков работают по устранению последствий циклона «Улли» в Минской области

План «Погода» введен на территории Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решается задача по поддержанию нормальной работы транспорта и обеспечению безопасности людей. В Узденском районе сформированы две бригады: механизированная и ведущая ручную расчистку снега в пешеходных зонах, переулках и парках.

Таисия Рабцевич, ведущий специалист Узденского ЖКХ:

В первую очередь техника направлена на расчистку проезжей части и тротуаров, к местам социального значения. Это больница, аптеки, школы, сады, почтовое отделение и связь. Большое внимание уделено местам возможного скольжения транспорта. Это перекрестки, мосты, искусственные неровности. Для большей безопасности в этих местах производим также подсыпку дополнительно вручную. Особое внимание уделяется очистке подходов к остановкам общественного транспорта.