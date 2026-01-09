Прямой эфир

Почти 2 тыс. коммунальщиков работают по устранению последствий циклона «Улли» в Минской области

09 января 2026 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

План «Погода» введен на территории Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решается задача по поддержанию нормальной работы транспорта и обеспечению безопасности людей. В Узденском районе сформированы две бригады: механизированная и ведущая ручную расчистку снега в пешеходных зонах, переулках и парках.

Почти 2 тыс. коммунальщиков работают по устранению последствий циклона «Улли» в Минской области-2

Таисия Рабцевич, ведущий специалист Узденского ЖКХ:
В первую очередь техника направлена на расчистку проезжей части и тротуаров, к местам социального значения. Это больница, аптеки, школы, сады, почтовое отделение и связь. Большое внимание уделено местам возможного скольжения транспорта. Это перекрестки, мосты, искусственные неровности. Для большей безопасности в этих местах производим также подсыпку дополнительно вручную. Особое внимание уделяется очистке подходов к остановкам общественного транспорта. 

Почти 2 тыс. коммунальщиков работают по устранению последствий циклона «Улли» в Минской области-4

Помогают работникам ЖКХ военные, неравнодушные жители и молодежь. Ряд общественных объединений выступил с призывом сменить трудовой фронт на «снежный». 

Эпицентром циклона «Улли» стали Могилевская и Гомельская области – снег шел всю ночь

# Погода в Беларуси # ЖКХ # Таисия Рабцевич

Другие новости рубрики

Все новости
Что меняется после подписания Указа о снижении административной нагрузки? Объяснил министр юстиции
09 января 2026 10:39

Что меняется после подписания Указа о снижении административной нагрузки? Объяснил министр юстиции

В Минске работает горячая линия для одиноких пожилых граждан и инвалидов
09 января 2026 09:13

В Минске работает горячая линия для одиноких пожилых граждан и инвалидов

Армейские водители столичной механизированной бригады совершили марш на 50 км
09 января 2026 08:22

Армейские водители столичной механизированной бригады совершили марш на 50 км