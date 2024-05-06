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ГАИ Минского района усилила контроль за соблюдением ПДД водителями мототранспорта

06 мая 2024 17:26
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Госавтоинспекция Минского района усилила контроль на дорогах. В центре внимания соблюдение ПДД водителями мототранспорта, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

ГАИ Минского района усилила контроль за соблюдением ПДД водителями мототранспорта-1

В ходе рейдов только за последнюю неделю зарегистрировано 71 нарушение. Чаще всего это отсутствие допуска к участию в дорожном движении, а также прав на управление транспортным средствам. Еще одним несоблюдением ПДД водителями мототранспорта является не включение ближнего света фар в светлое время суток.

ГАИ Минского района усилила контроль за соблюдением ПДД водителями мототранспорта-4

Кирилл Реут, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Минского райисполкома:
В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием мототранспорта на территории Минского района проводится профилактическая акция. За истекший период 2024 года на территории Минского района зарегистрированы четыре ДТП с участием мототранспорта, в результате которых три водителя пострадали и также пострадал один несовершеннолетний.

В ГАИ напоминают, за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующие права, грозит штраф в размере от 200 до 800 рублей. А за нетрезвое вождение от 4 тысяч и лишение прав на срок от 3 до 5 лет.

# Правила дорожного движения # общество # Новости Минска и Минской области

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