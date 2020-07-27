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Когда Беларусь полностью перейдёт на электрический общественный транспорт?

27 июля 2020 18:13
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси разрабатывается комплексная программа по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на электрический, рассказали в проекте «Сделано». 

Когда Беларусь полностью перейдёт на электрический общественный транспорт?-1

Сделать это планируется до 2025 года. Мощным подспорьем для развития экологически чистого транспорта станет ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС в Островце.

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Когда Беларусь полностью перейдёт на электрический общественный транспорт?-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Электротранспорт – одно из важных направлений для Беларуси. Главой государства принят ряд решений, направленных на стимулирование использования электротранспорта в Республике Беларусь, развитие электрозарядной инфраструктуры. И это создало уже основы для успешного использования электротранспорта на внутреннем рынке, увеличено электропотребление зарядки электротранспорта. Если в прошлом году это было порядка 3,8 миллиона киловатт-часов, в этом году мы ожидаем 12 миллионов киловатт-часов, т.е. рост более чем в 3 раза.

Когда Беларусь полностью перейдёт на электрический общественный транспорт?-7

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей

# Электромобили # общество # Александр Лукашенко # Виктор Каранкеви # Фотофакт

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