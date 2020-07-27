Когда Беларусь полностью перейдёт на электрический общественный транспорт?

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси разрабатывается комплексная программа по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на электрический, рассказали в проекте «Сделано».

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Электротранспорт – одно из важных направлений для Беларуси. Главой государства принят ряд решений, направленных на стимулирование использования электротранспорта в Республике Беларусь, развитие электрозарядной инфраструктуры. И это создало уже основы для успешного использования электротранспорта на внутреннем рынке, увеличено электропотребление зарядки электротранспорта. Если в прошлом году это было порядка 3,8 миллиона киловатт-часов, в этом году мы ожидаем 12 миллионов киловатт-часов, т.е. рост более чем в 3 раза.