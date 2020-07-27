Электрический самосвал-гигант от БелАЗ – не миф, а реальность. Судите сами

Белорусский автомобильный завод всему миру известен своими самосвалами. И даже попал в Книгу рекордов Гиннесса за изготовление самой большой машины в мире – грузовика, который способен перевозить 450 тонн.

Но сегодня на заводе разрабатывают карьерный самосвал грузоподъемностью 90 тонн с полностью электрической силовой установкой. Вместо дизель-генераторной установки – аккумуляторные батареи. Такой шаг снизит стоимость владения машиной. Горняки будут экономить за счёт разницы цены на топливо и электричество.

Пётр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

То, что придумали белорусские конструкторы, – это самый оптимальный вариант. Вариант, который имеет будущее развитие. Если взять нашу школу конструкторов БелАЗа в Жодино, то мы видим, что пошло четвертое поколение. Т.е. сначала работали, как мы говорили, деды, потом отцы, потом их дети и уже пришли создавать и разрабатывать внуки. Это очень дорогого стоит. Есть те, кому можно это передать, те, кого можно научить.

И мы видим, что мы достойно представляем нашу страну, притом мы меряемся силами с ведущими мировыми державами, т.е. конкуренты наши – та же самая Япония (мощнейшая страна, вторая-третья экономика), эта же Америка (первая экономика мира).