Как изменение климата влияет на экономику? Белорусские парламентарии онлайн поучаствовали в заседании Постоянного комитета

Новости Беларуси. Влияние изменения климата на экономику и законодательство в этой сфере. Такие темы были в центре заседания Постоянного комитета по делам мира и международной безопасности Межпарламентского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старейшая международная организация включает 179 государств, в их числе и Беларусь.

17 мая парламентарии онлайн подключились к диалогу. Наша сторона также поддерживает переход к низкоуглеродной экономике и придерживается Парижского соглашения по климату.

Внимание развитию экотранспорта, альтернативных видов энергии и «зеленой экономики», основанных на новых передовых технологиях. Это и крупный национальный проект БелАЭС.