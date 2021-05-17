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Как изменение климата влияет на экономику? Белорусские парламентарии онлайн поучаствовали в заседании Постоянного комитета

17 мая 2021 15:52
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Новости Беларуси. Влияние изменения климата на экономику и законодательство в этой сфере. Такие темы были в центре заседания Постоянного комитета по делам мира и международной безопасности Межпарламентского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старейшая международная организация включает 179 государств, в их числе и Беларусь.

Как изменение климата влияет на экономику? Белорусские парламентарии онлайн поучаствовали в заседании Постоянного комитета -1

17 мая парламентарии онлайн подключились к диалогу. Наша сторона также поддерживает переход к низкоуглеродной экономике и придерживается Парижского соглашения по климату.

Как изменение климата влияет на экономику? Белорусские парламентарии онлайн поучаствовали в заседании Постоянного комитета -4

Внимание развитию экотранспорта, альтернативных видов энергии и «зеленой экономики», основанных на новых передовых технологиях. Это и крупный национальный проект БелАЭС.

Как изменение климата влияет на экономику? Белорусские парламентарии онлайн поучаствовали в заседании Постоянного комитета -7

Кроме того, на заседании сенатор Сергей Рачков избран в состав Бюро Постоянного комитета Межпарламентского союза по вопросам мира и международной безопасности от геополитической группы «Евразия».

# Экология # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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