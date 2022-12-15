Кофе разлила, ноготь сломала и колготки порвала. Существует ли чёрная полоса на самом деле?

Когда дела идут не так, как хотелось бы, наше внимание концентрируется на отрицательных моментах. Все валится из рук, и череда неприятностей не прекращается. Однако часто мы нагнетаем и усугубляем то, что легко можно решить, если взяться за проблему прямо сейчас. О том, как остановить черную полосу и разбудить страсть к жизни даже в непростых ситуациях, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Правда ли, что существует черная полоса – это так или не так?

Ирина Бивзюк, психолог:

На самом деле существует только то, как мы воспринимаем все, что с нами происходит. Какие у нас есть убеждения, в каком мы состоянии ресурсном находимся. Конечно, если мы все время думаем, что что-то с нами не так, то надо задуматься, что происходит? Почему я именно так воспринимаю какую-то ситуацию? Может быть, в какой-то данный момент что-то со мной случилось – какое-то несчастье, какая-то проблема. Тогда начинается: с утра кофе разлил, ноготь сломал, колготки порвал – кажется, все уже. Это на самом деле мое восприятие того, что происходит вокруг. Ольга Шерснева:

Мне кажется, так зачастую бывает, если день не заладился. Ты опаздываешь, автобус обязательно уйдет, тебя толкнут, наступят на ногу, что-нибудь еще произойдет, кофе на тебя выльют – так же происходит. То есть такое ощущение, что одно цепляет другое. Так или все-таки вы настаиваете, что это наше восприятие?