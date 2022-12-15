«Я считаю, что Батька прав». Вот как Журавлёв отреагировал на речь Лукашенко о спорте

Григорий Азаренок, СТВ: Президент России озвучил хорошие экономические показатели. Это небольшой спад экономики, не тот, на который рассчитывали враги, вводя 10, 20, 50 пакетов санкций, не то, что они хотели сделать. Они рассчитывали, что уже к апрелю-маю мы голыми будем ходить и кору с деревьев есть, а мы видим, что западные звезды приучают их есть насекомых, кору и так далее. Совсем в обратную сторону эти санкции работают.

Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне:

Так и есть. Я сегодня в эфире тоже сказал по поводу того, что для нас самих довольно удивительно. Я же не экономист, но для меня было достаточно странно, что наша экономика гораздо лучше выдержала все эти лишения, все проблемы, чем мы ожидали. Я сам неоднократно критиковал их. Надо заметить, что не зря критиковал. И сейчас у меня есть масса претензий. Я даже не могу их озвучить по той причине, что все работает. Это правда. Конечно, от армии ожидали гораздо большего, но получили то, что получили. А от экономики ожидали гораздо меньшего, а получили гораздо больше. У нас, в России, всегда так. Мы всегда отвечаем нестандартно очень на те действия, которые производит Запад, да и не только Запад. Мне кажется, что это довольно закономерно. А то, что говорил Александр Григорьевич, он ведь прав во всем. Хоть бери его кальку и перекладывай на нашу. Это так и есть.

По-разному можно относиться, но, на мой взгляд, там все правильно. Начиная с глобальных экономических вещей, заканчивая спортсменами. Если наши спортсмены сейчас поедут на какую-то олимпиаду, которую надо переименовать в олимпидиаду, с нейтральным флагом, то я буду считать их предателями. В прямом смысле слова. Просто предателями. Они должны ехать с нашим гимном и с нашим флагом. А если этого невозможно сделать, то нечего туда соваться. Надо делать свою олимпиаду, а не этих гомиков поддерживать, всяких гамадрил и разных извращенцев, как нам советуют западные партнеры, будь они неладны. Я считаю, что Батька прав.

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