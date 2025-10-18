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Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском

18 октября 2025 17:22
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Служат не за звания и не за награды. Они ничего не говорят, но понимают с полуслова. Речь – о наших четвероногих защитниках. В Минске завершился чемпионат по служебному многоборью кинологов. Участие в нем приняли 12 команд. Это сотрудники органов внутренних дел, военные, таможенники и пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие соревнования проходят регулярно – не ради зрелища, а чтобы усилить безопасность. 

Как проходила борьба за звание лучших, и кто оказался действительно на высоте – наш корреспондент Даниил Дроботов расскажет.

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-2

Цверги – 5 лет, из них 4 она провела на службе. Знает и беспрекословно выполняет порядка 50 команд. Но основная ее задача – задержание нарушителей, поиск взрывоопасных веществ и оружия. Цверги снесет службу на границе и уже обнаружила не один десяток боеприпасов, комплектующие для оружия, а также несколько видов контрабанды.

Павел Караба, начальник службы собак отделения пограничного контроля «Привалка»:
Мне надо было подготовить служебную собаку по поиску взрывчатых веществ и оружия. В 2020 году, где-то в мае – начале июня, я приехал в кинологический центр для выбора щенка и выбрал Цверги. Она девчонка озорная была, я провел какие-то минимальные свои тесты на апортировочные предметы, вкусопоощрительные методы дрессировки и выбрал ее. 



 

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-4

Чтобы понять, какой тип задач подходит конкретному животному, когда собаке исполняется 2 месяца, для нее проводят специальные тесты: реакция на незнакомого человека, раздражители, стрессоустойчивость и агрессивность. Но последнее слово все равно остается за кинологом, он решает, какого щенка забрать.

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-6

Даниил Дроботов, корреспондент:
Собака может выучить команду даже за день. Главное – терпеливый и ответственный подход. Чтобы надрессировать весь список базовых навыков, например, «лежать», «голос», «апорт», потребуется около 3 месяцев.

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-8

Смирно!

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-10

Для дрессировки специальных навыков, таких как поиск взрывоопасных или наркотических веществ, требуется около полугода. Кинологи отдают предпочтение бельгийской и немецкой овчарке, а еще лабрадору-ретриверу. Реже на службе бигль, спаниель и ягдтерьер. 

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-12

Виталий Семешкин, главный судья чемпионата БФСО «Динамо» по служебному многоборью кинологов:
Для служебной деятельности эти породы собак подходят по той причине, что они обладают выносливостью, хорошим нюхом, хорошо поддаются дрессировке и имеют хороший контакт с хозяином.

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-14

Это уже 20-й открытый чемпионат по многоборью кинологов на этот раз участвовали 12 команд. Найти взрывчатку, наркотики и оружие в закрытом помещении или автомобиле. Локации подобраны так, чтобы обстановка была максимально приближена к реальной. Все этапы инструкторы и их питомцы проходили вместе.

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-16

Александр Ярцев, заместитель председателя центрального совета БФСО «Динамо»:
Мы разрабатываем не только чемпионаты, но и проводим методические семинары, и сейчас будет уже настольная книга. Вместе с таможней Республики Беларуси разрабатываем методичку, именно для кинологических служб. Чтобы новые сотрудники, кто работает с нашими собаками, понимали, к чему стремиться и что делать на работе.

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-18

На чемпионате были представлены различные спецслужбы. Мастерство демонстрировали и кинологи из России. Все они собрались вместе не ради победы. Главная цель – обмен опытом.

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-20

Виталий Линга, инструктор Кинологического центра пограничной службы Беларуси:
От года к году соревнования становятся еще интереснее, приезжают коллеги из России, тоже очень ценным опытом они обладают. Мы с некоторыми людьми уже встречаемся не первый год. Также взаимодействуем с кинологическими центрами ФСБ России. Нам максимально проводят сложные условия для того, чтобы мы тоже здесь переняли какой-то опыт.

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском-22

Лучший результат на чемпионате показали коллективы специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Беларуси и Федеральной таможенной службы России.

# Собаки # Спортивные соревнования

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