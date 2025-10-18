Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском

Служат не за звания и не за награды. Они ничего не говорят, но понимают с полуслова. Речь – о наших четвероногих защитниках. В Минске завершился чемпионат по служебному многоборью кинологов. Участие в нем приняли 12 команд. Это сотрудники органов внутренних дел, военные, таможенники и пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие соревнования проходят регулярно – не ради зрелища, а чтобы усилить безопасность. Как проходила борьба за звание лучших, и кто оказался действительно на высоте – наш корреспондент Даниил Дроботов расскажет.

Цверги – 5 лет, из них 4 она провела на службе. Знает и беспрекословно выполняет порядка 50 команд. Но основная ее задача – задержание нарушителей, поиск взрывоопасных веществ и оружия. Цверги снесет службу на границе и уже обнаружила не один десяток боеприпасов, комплектующие для оружия, а также несколько видов контрабанды. Павел Караба, начальник службы собак отделения пограничного контроля «Привалка»:

Мне надо было подготовить служебную собаку по поиску взрывчатых веществ и оружия. В 2020 году, где-то в мае – начале июня, я приехал в кинологический центр для выбора щенка и выбрал Цверги. Она девчонка озорная была, я провел какие-то минимальные свои тесты на апортировочные предметы, вкусопоощрительные методы дрессировки и выбрал ее.





Чтобы понять, какой тип задач подходит конкретному животному, когда собаке исполняется 2 месяца, для нее проводят специальные тесты: реакция на незнакомого человека, раздражители, стрессоустойчивость и агрессивность. Но последнее слово все равно остается за кинологом, он решает, какого щенка забрать.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Собака может выучить команду даже за день. Главное – терпеливый и ответственный подход. Чтобы надрессировать весь список базовых навыков, например, «лежать», «голос», «апорт», потребуется около 3 месяцев.

Смирно!

Для дрессировки специальных навыков, таких как поиск взрывоопасных или наркотических веществ, требуется около полугода. Кинологи отдают предпочтение бельгийской и немецкой овчарке, а еще лабрадору-ретриверу. Реже на службе бигль, спаниель и ягдтерьер.

Виталий Семешкин, главный судья чемпионата БФСО «Динамо» по служебному многоборью кинологов:

Для служебной деятельности эти породы собак подходят по той причине, что они обладают выносливостью, хорошим нюхом, хорошо поддаются дрессировке и имеют хороший контакт с хозяином.

Это уже 20-й открытый чемпионат по многоборью кинологов на этот раз участвовали 12 команд. Найти взрывчатку, наркотики и оружие в закрытом помещении или автомобиле. Локации подобраны так, чтобы обстановка была максимально приближена к реальной. Все этапы инструкторы и их питомцы проходили вместе.

Александр Ярцев, заместитель председателя центрального совета БФСО «Динамо»:

Мы разрабатываем не только чемпионаты, но и проводим методические семинары, и сейчас будет уже настольная книга. Вместе с таможней Республики Беларуси разрабатываем методичку, именно для кинологических служб. Чтобы новые сотрудники, кто работает с нашими собаками, понимали, к чему стремиться и что делать на работе.

На чемпионате были представлены различные спецслужбы. Мастерство демонстрировали и кинологи из России. Все они собрались вместе не ради победы. Главная цель – обмен опытом.

Виталий Линга, инструктор Кинологического центра пограничной службы Беларуси:

От года к году соревнования становятся еще интереснее, приезжают коллеги из России, тоже очень ценным опытом они обладают. Мы с некоторыми людьми уже встречаемся не первый год. Также взаимодействуем с кинологическими центрами ФСБ России. Нам максимально проводят сложные условия для того, чтобы мы тоже здесь переняли какой-то опыт.