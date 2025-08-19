Как сохранить здоровье кожи и защититься от пигментных пятен? Советы дерматолога

Пигментные пятна – одна из самых частых косметологических проблем, с которыми сталкиваются люди всех возрастов и типов кожи. Эти измененные участки приобретают более темный оттенок по сравнению с окружающей кожей, вследствие избыточного накопления меланина – вещества, отвечающего за окрашивание кожи, волос и глаз.
Витава Брель, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»:
Меланогенез – это сложный процесс формирования пигмента, главными участниками которого являются меланоциты. Это клетки, которые продуцируют меланин. Пигмент в норме формируется у всех людей, но под воздействием различных факторов повышается активность меланоцитов, может формироваться пигментация.
Причины появления пигментных пятен могут быть разными. Чаще всего к ним приводит чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей. Постоянное пребывание на солнце без защиты усиливает риск появления возрастных или солнечных пятен, которые часто локализуются на открытых участках кожи, лице, руках или декольте.
Витава Брель:
В формировании пигментации участвуют лучи типа А, они имеют накопительное действие в коже. То есть вы могли, например, загорать либо не пользоваться солнцезащитным кремом в 20-30 лет, а эти пигментные пятна начинают появляться в 40-50-60, и даже в более старшем возрасте. Заболевания печени, различные эндокринные заболевания, также различные воспалительные заболевания на коже, впоследствии чего может формироваться так называемая поствоспалительная пигментация. Приводить к формированию пигментации могут различные косметологические процедуры и также различное самостоятельное воздействие на кожу, которое приводит к воспалению.
Гормональные изменения, такие как беременность или приемы определенных препаратов, могут вызвать так называемую мелазму, равномерно или пятнами проявляющуюся пигментацию. Также темные пятна могут появиться после акне, травм или других повреждений кожи.
Витава Брель:
Если на коже появилось пятно, вы думаете, что это пигментация, в любом случае необходимо обратиться первично к врачу-дерматологу. Он проведет осмотр, сделает дерматоскопию, определит тип пигментации и уже на приеме скажет, что с ней делать. Либо мы за ней просто наблюдаем, либо направит к косметологу для коррекции с целью эстетики. Пигментные пятна бывают разные. Может быть поверхностная, может быть глубокая. Это могут быть себорейные кератомы либо какого-либо другого меланоцитарного характера образования. И тактика здесь абсолютно разная. Здесь, может быть, понадобится консультация смежных специалистов, например, консультация онколога либо консультация эндокринолога.
Важно точно определить причину появления пигментации, чтобы подобрать наиболее эффективное лечение. Современные методы коррекции и профилактики позволяют значительно уменьшить пигментные пятна или полностью избавиться от них. Первое, что стоит сделать – регулярно использовать солнцезащитные средства с SPF.
Витава Брель:
В зависимости от глубины залегания есть разные методы ее коррекции. Если пигментация поверхностная, то можно пройти курс поверхностно-химических пилингов, фотолечение в кабинете у косметолога. Также назначается ряд косметических средств, которые оказывают отбеливающее действие. Средства для борьбы с пигментацией, как правило, это кислоты. Это может быть азелаиновая, кислота койевая, ниацинамид.
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