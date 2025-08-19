Как сохранить здоровье кожи и защититься от пигментных пятен? Советы дерматолога

Пигментные пятна – одна из самых частых косметологических проблем, с которыми сталкиваются люди всех возрастов и типов кожи. Эти измененные участки приобретают более темный оттенок по сравнению с окружающей кожей, вследствие избыточного накопления меланина – вещества, отвечающего за окрашивание кожи, волос и глаз.

Витава Брель, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»:

Меланогенез – это сложный процесс формирования пигмента, главными участниками которого являются меланоциты. Это клетки, которые продуцируют меланин. Пигмент в норме формируется у всех людей, но под воздействием различных факторов повышается активность меланоцитов, может формироваться пигментация.

Причины появления пигментных пятен могут быть разными. Чаще всего к ним приводит чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей. Постоянное пребывание на солнце без защиты усиливает риск появления возрастных или солнечных пятен, которые часто локализуются на открытых участках кожи, лице, руках или декольте.

Витава Брель:

В формировании пигментации участвуют лучи типа А, они имеют накопительное действие в коже. То есть вы могли, например, загорать либо не пользоваться солнцезащитным кремом в 20-30 лет, а эти пигментные пятна начинают появляться в 40-50-60, и даже в более старшем возрасте. Заболевания печени, различные эндокринные заболевания, также различные воспалительные заболевания на коже, впоследствии чего может формироваться так называемая поствоспалительная пигментация. Приводить к формированию пигментации могут различные косметологические процедуры и также различное самостоятельное воздействие на кожу, которое приводит к воспалению.