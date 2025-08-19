«Познай творческую Беларусь!» Узнали о новом уникальном проекте Молодёжного совета

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Впервые Молодежный совет при Совете Республики инициировал именно проведение творческого проекта. До этого у нас было большое количество лидерских проектов, где мы образовывали с научной точки зрения, с лидерской, государственной. Но мы поняли, насколько прекрасна белорусская культура, творчество, сколько у нас замечательных людей есть для того, чтобы делиться этим вдохновением, делиться этими успехами и вдохновлять ребят на созидательную работу во благо своей страны. И решили проводить такую интересную, действительно уникальную площадку «Познай творческую Беларусь!». Она представляет серию диалоговых площадок не только в Минске. Серии мастер-классов, выставок, каких-то интересных уроков для учащейся и работающей молодежи в том числе. Первую встречу мы провели в формате открытого диалога и такого мини-торжественного концерта. Совсем скоро мы планируем уже приехать в Витебск и провести в формате мастер-класса и открытого диалога, дискуссии. Здесь самое главное – раскрыть наших известных артистов, художников, писателей с другой точки зрения.

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