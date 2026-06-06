Как стать участником городского проекта «Минская смена»? Рассказали в Мингорисполкоме

В Минске стартовал традиционный городской проект «Минская смена». И подробнее о нем мы попросили рассказать наших гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, а также Евгений Воропаев, заместитель директора по воспитательной работе минской средней школы №76.

Алеся Алехнович, ведущая:

Расскажите, пожалуйста, для незнакомых с проектом, что это такое, из чего он состоит.

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

«Минская смена», кто-то ее уже называет брендом столицы, но мы для себя ее позиционируем не бренд ради бренда. Просто молодежь ее уже начала называть брендом, потому что видим ту популярность, которую она приобрела. Но в целом это такой вот очень хороший шанс для молодежи, для активной инициативной молодежи. А может быть, и для того, кто скромный, но полон каких-то идей, и у него появляется прекрасная возможность. Возможности рассказать о своих идеях. И если есть определенное желание и усердие и устремление приложить свои усилия, то эту идею еще и реализовать при поддержке Минского городского исполнительного комитета администрации районов города Минска. Как стать участником проекта? Можно легко узнать на сайте Минского горисполкома. Там создана специальная рубрика, там есть анкета-заявка, пройдя этапы заполнения которой, это тоже очень несложно, нужно немножечко совсем рассказать о себе, кратко рассказать о той идее или проекте – может быть, уже есть молодые люди, у которых действительно есть хорошая разработка, – которую только остается воплотить в жизнь.