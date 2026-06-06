Как стать участником городского проекта «Минская смена»? Рассказали в Мингорисполкоме
В Минске стартовал традиционный городской проект «Минская смена». И подробнее о нем мы попросили рассказать наших гостей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, а также Евгений Воропаев, заместитель директора по воспитательной работе минской средней школы №76.
Алеся Алехнович, ведущая:
Расскажите, пожалуйста, для незнакомых с проектом, что это такое, из чего он состоит.
Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
«Минская смена», кто-то ее уже называет брендом столицы, но мы для себя ее позиционируем не бренд ради бренда. Просто молодежь ее уже начала называть брендом, потому что видим ту популярность, которую она приобрела. Но в целом это такой вот очень хороший шанс для молодежи, для активной инициативной молодежи. А может быть, и для того, кто скромный, но полон каких-то идей, и у него появляется прекрасная возможность. Возможности рассказать о своих идеях. И если есть определенное желание и усердие и устремление приложить свои усилия, то эту идею еще и реализовать при поддержке Минского городского исполнительного комитета администрации районов города Минска.
Как стать участником проекта? Можно легко узнать на сайте Минского горисполкома. Там создана специальная рубрика, там есть анкета-заявка, пройдя этапы заполнения которой, это тоже очень несложно, нужно немножечко совсем рассказать о себе, кратко рассказать о той идее или проекте – может быть, уже есть молодые люди, у которых действительно есть хорошая разработка, – которую только остается воплотить в жизнь.
Алеся Алехнович:
Есть даже опции, можно сразу со своей командой прийти, заявиться, а можно идею подать и найдется уже в процессе конкурса поддержка? То есть можно собрать команду уже в процессе?
Андрей Казакевич:
Да, сбор идей это тоже очень хорошо, но здесь есть один нюанс. И молодежь должна это понимать. «Минская смена» это не просто набросать идей, потому что это может, наверное, сделать каждый. Все мы знаем, как должен развиваться город и все остальное. Ведь очень важно осознать, как эту идею реализовать. И в этом прелесть «Минской смены», потому что, придя с идеей, ты начинаешь общаться с представителями государственных организаций, государственных органов, которые как раз таки курируют соответствующую сферу жизнедеятельности. И многое молодежь начинает уже понимать, что не все так просто. Есть мысли, но есть какие-то нормы, есть какие-то требования безопасности и другие факторы.
Но на этапе отбора, когда мы анализируем те заявки, которые пришли, если мы видим, что вот этот молодой человек или девушка вот прям горит этой идеей и он готов сделать все, чтобы ее доработать, но ему нужна помощь, конечно, такого человека поддержат.
Подробнее в видео.