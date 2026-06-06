Международный велокарнавал «Viva Ровар» проходит в Минске

Проспект Победителей в Минске сегодня, 6 июня, превратился в велодорожку. В столице проходит международный велокарнавал «Viva Ровар». Масштабное событие собрало около 12 тысяч любителей двухколесного транспорта со всего постсоветского пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возраст участника и модель велосипеда – не имеют значения. Главное – иметь отличное настроение. Спортивная форма сегодня тоже не в тренде. Велосипедисты облачились в национальные костюмы, а также примерили образы исторических персонажей.

– Гэта не лазневы венік, гэта касцюм абрада «Куста». На Гродзеншчыне Ёсць такі абрад, калі нявесту апраналі ў такія ветві і вадзілі. Я вельмі хачу замуж. – А вы думаете, здесь, на марафоне, вы найдете себе мужа? – Не, у мяне ўжо есць мой малады любімы чалавек. Гэты абрад дазваляе сабраць грошы, цукеркі і ўсе да жаніцьбы.

На самом деле, когда мы здесь присутствуем, всегда вдохновляемся. Здесь очень много интересных костюмов, настолько креативных. Смотришь и думаешь, боже, как человек это придумал.