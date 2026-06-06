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Международный велокарнавал «Viva Ровар» проходит в Минске

06 июня 2026 13:43
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Проспект Победителей в Минске сегодня, 6 июня, превратился в велодорожку. В столице проходит международный велокарнавал «Viva Ровар». Масштабное событие собрало около 12 тысяч любителей двухколесного транспорта со всего постсоветского пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный велокарнавал «Viva Ровар» проходит в Минске-2

Возраст участника и модель велосипеда – не имеют значения. Главное –  иметь отличное настроение. Спортивная форма сегодня тоже не в тренде. Велосипедисты облачились в национальные костюмы, а также примерили образы исторических персонажей.

Международный велокарнавал «Viva Ровар» проходит в Минске-4

– Гэта не лазневы венік, гэта касцюм абрада «Куста». На Гродзеншчыне Ёсць такі абрад, калі нявесту апраналі ў такія ветві і вадзілі. Я вельмі хачу замуж.

– А вы думаете, здесь, на марафоне, вы найдете себе мужа?

– Не, у мяне ўжо есць мой малады любімы чалавек. Гэты абрад дазваляе сабраць грошы, цукеркі і ўсе да жаніцьбы. 

Международный велокарнавал «Viva Ровар» проходит в Минске-6

На самом деле, когда мы здесь присутствуем, всегда вдохновляемся. Здесь очень много интересных костюмов, настолько креативных. Смотришь и думаешь, боже, как человек это придумал. 

Международный велокарнавал «Viva Ровар» проходит в Минске-8

Костюмы придумали спонтанно, если честно, потому что не хотелось просто ехать в обычной одежде. По-моему, это суперклассная идея сделать такой проезд по городу в костюмах.

Обладатели самых оригинальных велосипедов и карнавальных костюмов увезут с собой ценные подарки. Спортивный праздник продлится у Дворца спорта до 8 вечера. Гостей ждет большая развлекательная программа. 

# Фестиваль

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