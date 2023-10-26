В Минске более 4 тысяч дворов. Как осуществляется уход за придомовыми территориями?

Приближаются холода и непогода, а это значит, что по утрам кому-то нужно будет сгребать листву, расчищать дорожки от снега и поддерживать порядок, несмотря на природные капризы. Одна из таких тружениц – Вера Иванова.

Вера Иванова, специалист по комплексной уборке и содержанию домовладений Минского городского жилищного хозяйства:

Пришла я очень давно, 20 лет назад. По семейным обстоятельствам. Рабочий день с 06:30, чищу урны, подметаю дорогу, бордюры. Зимой сыплем песок с солью. Чистота во дворах, стоит отметить, во многом зависит от самих жителей и того, убирают ли они за собой мусор. Кроме того, важно следить и за проказами домашних животных на газонах.

Однако без главного по порядку все равно не обойтись. Вера Иванова рассказывает, что в профессии давно и желания менять ее нет. Женщина всегда на свежем воздухе, а еще в доброжелательных отношениях с жильцами. Вера Иванова:

Меня больше знают, чем я людей. Другие со своими проблемами подойдут. Другие мне посочувствуют, если зимний период, сейчас, как листва, в осенний период, что много работы. Всего в столице более 4 тысяч дворов. И каждый не обделен вниманием и контролем. Есть зоны для отдыха взрослых и детей разного возраста, территории для выгула домашних любимцев.

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь – главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности Минского городского жилищного хозяйства:

В зависимости от времени года работниками организаций жилищно-коммунального хозяйства выполняются подметание придомовой территории, очистка от мусора, опавших листьев, скашивание газона, уборка дворовых территорий от снега и наледи, посыпка песком, очистка урн от мусора. Также проводятся проверки, ремонт и замена элементов внешнего благоустройства и озеленения, детских и спортивных площадок. С 2015 года собственники товариществ должны сами заниматься вопросом чистоты на придомовой территории: нужно отчислять небольшую сумму за труд работника. Как правило, стоимость рассчитывается исходя из метража квартиры.