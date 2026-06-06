Президент Ганы с рабочим визитом посещает Брестскую область

Продолжается официальный визит Президента Ганы в Беларусь. Сегодня, 6 июня, Джон Драмани Махама прибыл в Брест, где знакомится с потенциалом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе также посещение предприятия по производству молочной продукции и деловые переговоры. Брестская область планомерно работает над диверсификацией экспорта. Глава региона Петр Пархомчик в 2024 году встречался с Президентом Ганы. Это создало основу для плодотворного сотрудничества.

Владислав Джигило, пресс-секретарь Брестского облисполкома:

Этот визит является продолжением того вектора, который был определен главой государства по развитию взаимоотношений со странами дальней дуги. И вот этот визит подчеркивает взаимовыгодность отношений между Беларусью и африканскими государствами. Нас интересуют экономические взаимоотношения. Брестская область активно наращивает экспорт.