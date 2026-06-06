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Президент Ганы с рабочим визитом посещает Брестскую область

06 июня 2026 13:35
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Продолжается официальный визит Президента Ганы в Беларусь. Сегодня, 6 июня, Джон Драмани Махама прибыл в Брест, где знакомится с потенциалом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Ганы с рабочим визитом посещает Брестскую область-2

В программе также посещение предприятия по производству молочной продукции и деловые переговоры. Брестская область планомерно работает над диверсификацией экспорта. Глава региона Петр Пархомчик в 2024 году встречался с Президентом Ганы. Это создало основу для плодотворного сотрудничества.

Президент Ганы с рабочим визитом посещает Брестскую область-4

Владислав Джигило, пресс-секретарь Брестского облисполкома:
Этот визит является продолжением того вектора, который был определен главой государства по развитию взаимоотношений со странами дальней дуги. И вот этот визит подчеркивает взаимовыгодность отношений между Беларусью и африканскими государствами. Нас интересуют экономические взаимоотношения. Брестская область активно наращивает экспорт.

Президент Ганы с рабочим визитом посещает Брестскую область-6

Президент Ганы посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Для африканского лидера провели экскурсию. С уважением к подвигу защитников Президент Ганы возложил цветы к Вечному огню.

Это первый в истории двусторонних отношений Беларуси и Ганы визит на высшем уровне. Накануне Джон Драмани Махама посетил международную специализированную выставку «Белагро-2026», где оценил качество белорусской сельхозтехники и продуктов питания. К нынешнему визиту подготовлен большой пакет документов и проектов для подписания. 

«Это прекрасные машины». Президент Ганы оценил белорусскую технику на «Белагро-2026».

# Гана

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