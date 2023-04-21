Кочанова: «Сила женщины – сделать так, чтобы был мир, благополучие, порядок»

Новости Беларуси. Храм-памятник в честь Всех Святых сегодня, 21 апреля, под своими сводами собрал представительниц разных профессий. Но объединяет их то, что они неравнодушны ко всем делам. Состоялась церемония чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта весна для присутствующих в зале особенная. Представительницы разных профессий и отраслей из разных уголков страны съехались в Минск, чтобы в Светлую седмицу наполнить свои глаза блеском, а душу – благодатью. Они заслужили высоких наград и комплиментов, потому что их сердца бьются в унисон со временем. В этой кардиограмме и ответственность, и человечность, и сила.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Наша сила, мне кажется, женская – в доброте, отзывчивости и в том, чтобы делать мир краше, добрее. Вот это самое главное, на мой взгляд, предназначение женщины. В этом и сила женщины – сделать так, чтобы был мир, благополучие, порядок. А примером для нас служит наша преподобная Евфросиния Полоцкая, которая всегда делала все, чтобы сохранять мир и спокойствие на своей земле. И наши женщины, те, которые сегодня присутствовали в этом зале, которые не присутствовали на этой торжественной церемонии, а которых огромное количество в нашей стране, в Белорусском союзе женщин, просто женщин, которые живут в нашей родной Беларуси, наши белоруски, – они именно такие. Это наш генетический код.