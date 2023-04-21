Улыбка и стержень страны: какие они, «Женщины года – 2022»? Итоги республиканского конкурса

Новости Беларуси. Храм-памятник в честь Всех Святых сегодня, 21 апреля, под своими сводами собрал представительниц разных профессий. Но объединяет их то, что они неравнодушны ко всем делам. Состоялась церемония чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Татьяны Сидоренко.

Эта весна для присутствующих в зале особенная. Представительницы разных профессий и отраслей из разных уголков страны съехались в Минск, чтобы в Светлую седмицу наполнить свои глаза блеском, а душу – благодатью. Они заслужили высоких наград и комплиментов, потому что их сердца бьются в унисон со временем. В этой кардиограмме и ответственность, и человечность, и сила.

Кочанова: «Сила женщины – сделать так, чтобы был мир, благополучие, порядок». Читайте здесь. «Успешный руководитель», «Активная гражданская позиция», «Сердце отдаю людям» – 9 различных номинаций, а суть одна – они лучшие. Каждая из награжденных выйдет из храма в звании «Женщина года».

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

В любое время для любой женщины важно сохранять тепло, доброту, душевность и способность отдавать себя не только своей семье, но и окружающим, тем, кто в этом нуждается. Какое бы ни было время, мне кажется, вот эти женские качества всегда очень важны. Какие бы вызовы ни бросала судьба, какие бы преграды ни стояли на пути, каждая из присутствующих знает одну простую формулу: любой лед недопонимания, очерствелости растопит женская улыбка и великодушие. Особенно этот посыл актуален сегодня, в Год мира и созидания.

Ирина Махалева, победительница в номинации «Духовность и культура»:

Это первоначальная женская миссия – наполнять духовностью, культурой, красотой, искусством весь этот мир. И конечно, это очень важно на сегодня, когда в мире происходят такие события, которые разрушают и духовность, и культуру, несут непоправимый вред, конечно, откладывают отпечаток и на человеческую духовность, вообще на человечность. Поэтому слава богу, что у нас есть такие праздники, которые замечают людей, несут свет людям, добро.