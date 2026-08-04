Здоровье аграриев на первом месте! Как работают мобильные пункты осмотра в уборочную кампанию?

Во время жатвы счет идет на часы. Но здоровье тех, кто участвует в уборочной кампании, на первом месте. Мобильные пункты осмотра разворачиваются прямо в полях у комбайнов или на зернотоках. Задача медиков – не допустить переутомления и тепловых ударов у работников сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иванский ФАП Чашникского района обслуживает немалую территорию – агрогородок и прилегающие населенные пункты. Но тем не менее фельдшеры находят время, чтобы проверить здоровье участников жатвы. Процедура занимает считанные минуты. Во время выездного экспресс-осмотра медицинские работники проводят чек-ап организма механизаторов: измеряют артериальное давление, пульс и внешне оценивают их общее состояние. В аптечке всегда есть необходимый набор лекарств.

Нина Толстая, заведующая Иванским ФАПом Новолукомльской ЦРБ: Все механизаторы здоровы, проходят медицинское обследование. Проводится с ними постоянно профилактическая работа, но если что-то случается, я всегда спешу на помощь.

Александр Шамбуров, механизатор сельхозпредприятия «Иванский-Агро»:

Приятно, что нас проверяют, заботятся о нас. Приятно, что не забывают. Поэтому приятно и работать. Техника сейчас современная, кабина загерметизирована, есть кондиционер, помогает хорошо справляться с жарой и отлично работать.

Чтобы ритм жатвы оставался стабильным, медики продолжат быть на страже здоровья механизаторов до окончания периода массовых полевых работ. Врачи также проверят наличие индивидуальных аптечек в комбайнах и сроки годности лекарств и следят, чтобы у экипажей было достаточно питьевой воды. В такую жару это жизненно важно.