Нельзя, чтобы это стало рядовым вузом – Лукашенко о новой Академии интеллектуальных технологий
Инвестиции в будущее или кардинальная перезагрузка системы подготовки кадров. Во Дворце Независимости детально обсудили концепцию создания Академии интеллектуальных технологий. Это не просто новый вуз, а стратегический шаг к технологическому суверенитету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея создания уникального интеллектуального центра назрела давно. Задача – объединить лучшие умы страны для работы над прорывными технологиями, которые обогатят экономику страны.
Кто сможет поступить? Чему будут учить? И какое будущее ждет выпускников Академии интеллектуальных технологий? Знает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.
Планируемый к созданию центр будет территорией точных наук, прикладных дисциплин и прорывных решений. Не просто вуз для самых умных – Академия прорывного развития страны. Даже белорусским Гарвардом не назовешь – философия совсем другая. Президент поставил четкие задачи перед школой для гениев.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. У нас этого хватает. Не надо нам этого. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях.
Сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых материалах, цифровой промышленности, квантовых технологиях. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, мы все сможем, но надо ли нам это – вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное.
Лукашенко одобрил концепцию Академии интеллектуальных технологий. Иванец рассказал о критериях отбора – подробности.
Есть понимание, что история успеха у талантливых, одаренных и гениальных выпускников Академии начнется не сразу и не с первого дипломного стартапа. Венчурная статистика показывает, одномоментный шанс к успеху – 1:10. Но пробовать надо.
Александр Лукашенко:
Я не говорю, что вот прямо сегодня. Это все-таки должно быть обращено в будущее. Но результат приносить желательно, если не при моей, то при вашей жизни точно. Но каждый год мы их должны убеждать, что мы не зря этот центр создали. Что самые умные, продвинутые яйцеголовые наши ребята, а у нас людей достаточно умных много и продвинутых, могут там себя реализовать, в этом центре. Это мы каждый год должны людям доказывать. И самому себе, и людям, что не зря создали. И что это самые зернышки, самое лучшее, их много не будет в стране. Они там найдут свое место. И мне кажется, неважно, в каком возрасте.
Чтобы поднять наши технологии за партой, гении сядут 1 сентября. Но какого года, пока неизвестно. В целом Президент концепцию Академии поддержал.
Впереди – недельная инспекция всей стратегии и за дело. Открытие любого высшего учебного заведения – признак стабильного развития государства. А центр для гениев – констатация самодостаточности страны. Этот вопрос не только экономической конкурентоспособности, технологического суверенитета. В мире технотроники это вопрос присутствия в будущем.