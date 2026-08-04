Новости по тегу #Дмитрий Нагула

Депутаты не должны быть сторонними наблюдателями во время уборочной кампании. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики.
Минск в эти дни превратился в гоночные трассы. Визг шин разрывал пространство «Минск-Арены».
Пилоты из разных стран от Японии до Бразилии крутят виражи у наиболее узнаваемых объектов нашей страны: это замки, культовые сооружения и визитные карточки областных центров.
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