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Новости по тегу #Дмитрий Нагула

Кочанова провела встречу с председателями местных Советов депутатов со всей страны
04 августа 2026 17:45

Кочанова провела встречу с председателями местных Советов депутатов со всей страны

Визг шин разрывал пространство – звёзды мирового дрифта проехали по льду «Минск-Арены»
05 ноября 2024 19:21

Визг шин разрывал пространство – звёзды мирового дрифта проехали по льду «Минск-Арены»

Форсаж по-белорусски – звёзды мирового дрифта устроили заезды в центре Гродно
31 октября 2024 18:50

Форсаж по-белорусски – звёзды мирового дрифта устроили заезды в центре Гродно

Трёхметровый бронзовый памятник и 12 новых колоколов. Как преобразился Жировичский монастырь к юбилею
20 мая 2020 09:38

Трёхметровый бронзовый памятник и 12 новых колоколов. Как преобразился Жировичский монастырь к юбилею

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году
04 ноября 2019 16:30

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году