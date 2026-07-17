Кочанова: проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана нет
Проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана в Беларуси нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила председатель Совета Республики. Наталья Кочанова во время рабочей поездки в Витебскую область посетила Новополоцкий региональный комплекс по обращению с ТКО, где трудятся граждане Узбекистана.
Жители дружественного государства прибыли в Беларусь по договоренности между лидерами двух стран – Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым. В Беларуси трудоустроили более 200 граждан Узбекистана.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вопросов у них нет. Я пообещала, что мы сделаем все для того, чтобы у них и дальше не было вопросов, но для этого мы должны быть информированы. Люди должны понимать: чтобы заработать зарплату и деньги, конечно, надо работать. Но они понимают, ментально мы очень схожи. Это трудолюбивый народ, мы очень хорошо знаем, мы хорошо дружим с этой страной. У нас выстроились великолепные отношения.
В Новополоцке 10 граждан Узбекистана получили работу на региональном комплексе по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это современное предприятие, обеспечивающее полный цикл: от сбора и сортировки до безопасного захоронения.
Наталья Кочанова проинспектировала ход уборочной в сельхозпредприятии «Новые Горяны».
Щерзот Иминов, гражданин Узбекистана:
Хорошо, работаем хорошо. Земля, погода – все хорошо. Люди, вам спасибо большое. Самый главный, Лукашенко, спасибо большое.
Мавлюда Таджибаева, гражданка Узбекистана:
Люди понравились. Все как у нас. Вот вы приедете, мы тоже встретим так.
Иностранные специалисты трудоустроены на предприятия и в организации Витебской области, преимущественно в сфере АПК. Также гражданам Узбекистана созданы комфортные условия для проживания.