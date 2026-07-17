Кочанова: проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана нет

Проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана в Беларуси нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила председатель Совета Республики. Наталья Кочанова во время рабочей поездки в Витебскую область посетила Новополоцкий региональный комплекс по обращению с ТКО, где трудятся граждане Узбекистана.

Жители дружественного государства прибыли в Беларусь по договоренности между лидерами двух стран – Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым. В Беларуси трудоустроили более 200 граждан Узбекистана.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вопросов у них нет. Я пообещала, что мы сделаем все для того, чтобы у них и дальше не было вопросов, но для этого мы должны быть информированы. Люди должны понимать: чтобы заработать зарплату и деньги, конечно, надо работать. Но они понимают, ментально мы очень схожи. Это трудолюбивый народ, мы очень хорошо знаем, мы хорошо дружим с этой страной. У нас выстроились великолепные отношения.