Елизавета Цуприк стала обладательницей Специального приза Парламентского собрания Беларуси и России

Награду юной вокалистке накануне вручил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного открытия фестиваля. По результатам двух конкурсных дней юная белорусская вокалистка набрала максимальные 130 баллов.

Елизавета Цуприк, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026»: Это очень ценный опыт, потому что нужно совладать и с конкуренцией, и с волнением. Я надеюсь, что все-таки у меня все получилось. Музыка 100 % объединяет и народы, и вообще всех людей на этой планете, поэтому музыка – это наша жизнь.

Всего в конкурсе приняли участие юные вокалисты из 19 стран. Музыкальное состязание продолжает выполнять главную миссию – открывать новые имена и напоминать, что перед языком искусства не существует границ.

Лючия Байку, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» (Румыния):

Я приехала в Беларусь из Румынии впервые и, признаюсь, вначале было волнение. Сейчас страх прошел и я искренне рада, что оказалась здесь. Очень надеюсь, что это моя не последняя встреча с Беларусью и обязательно сюда вернусь. Здесь я нашла друзей из разных стран, поэтому «Cлавянский базар» действительно объединяет народы.

Юные исполнители сегодня вновь вышли на сцену концертного зала «Витебск» не только за заслуженными наградами. Победители представили лучшие номера из своей программы во время гала-концерта.