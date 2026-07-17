На «Славянском базаре в Витебске» стартуют Дни Союзного государства

Витебск продолжает жить в фестивальном ритме. Сегодня, 17 июля, на «Славянском базаре» стартуют Дни Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевым событием станет гала-концерт «Юбилейный календарь Союзного государства». На сцену выйдут артисты и коллективы из Беларуси и России. В фестивальной программе также старт Дней молодежи. Подробности.

Для Витебска и в целом для Беларуси фестиваль – не просто марафон искусств, а манифест дружбы народов, который звучит на все лады вопреки любым барьерам. О том, что «Славянский базар» стал настоящим оплотом традиционных ценностей и мира, во время торжественной церемонии открытия заявил Александр Лукашенко. Лукашенко: «Славянский базар» больше, чем культурное событие, он зеркало нашей истории. Читайте здесь. За 35 лет проведения «Славянского базара», в фестивале приняли участие представители 85 стран. В 2000 году форум искусств поставил рекорд, собрав представителей всех славянских народов. Фестиваль уже давно перерос формат обычного песенного конкурса. Сегодня Витебск по праву называют культурной столицей, которая объединяет континенты. Фестиваль доказывает, что для искусства и дружбы не существует границ, политических разногласий и расстояний.