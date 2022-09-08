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«Концентрируем наши усилия на магистрантов». Университет НАН появился в Беларуси

08 сентября 2022 13:40
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С 1 сентября бывший Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси преобразован в университет Национальной академии наук. Его открытие состоялось 1 сентября. Всем поступившим торжественно вручили зачетные книжки.  

«Концентрируем наши усилия на магистрантов». Университет НАН появился в Беларуси-1

Дмитрий Мазарчук, проректор по научной и методической работе университета НАН Беларуси:  
Наша специфика заключается в том, что мы не готовим специалистов с высшим образованием, а концентрируем наши усилия на магистрантов. Мы даем им все необходимые знания и компетенции, чтобы помочь сдать кандидатский экзамен и поступить в аспирантуру. В этом наша миссия. И, в принципе, у нас сформирована необходимая база, чтобы мы обучали в таком формате.  

«Концентрируем наши усилия на магистрантов». Университет НАН появился в Беларуси-4

Всего, к слову, в университет НАН в этом году поступило 110 человек. Именно столько прошли вступительные испытания и будут углублять свои знания в области физико-математических, естественных и гуманитарных наук.  

Дмитрий Мазарчук:  
У нас действует 16 специальностей магистратуры. Там представлена очень широкая линейка, все спектры наук. Есть естественно-научные специальности, например, биология, физика. Есть технические специальности – инновационное машиностроение. И, конечно, гуманитарии – социологи, искусствоведы.  

Университет НАН нацелен на подготовку кадров, которые потом смогут работать в любых образовательных и научных учреждениях. Порядка 100 организация страны ежегодно нуждаются в выпускниках уже университета НАН.  

«Концентрируем наши усилия на магистрантов». Университет НАН появился в Беларуси-7

Наталья Курило, заведующая отделом магистратуры университета НАН Беларуси:  
В нашем университете функционирует Совет молодых ученых, что позволяет еще студентам влиться в научное сообщество и приблизиться, приоткрыть маленькую дверцу к научным исследованиям и инновациям. Студенты специальностей «Химия», «Биология», «Физика» занимаются разработкой вакцин, медицинских препаратов и медицинского оборудования.  

«Концентрируем наши усилия на магистрантов». Университет НАН появился в Беларуси-10

Переход института НАН в новый, более статусный, уровень университета еще не до конца завершен. Впереди важный этап – аккредитация. Однако, как рассказали нашей съемочной группе сами сотрудники, к этому они более чем готовы. Преобразование позволит учреждению открывать новые факультеты и давать дорогу в сферу науки нашей страны большему числу магистрантов.  

# Образование в Беларуси # общество # Дмитрий Мазарчук # Наталья Курило # Диана Лещенко # Фотофакт

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