«Концентрируем наши усилия на магистрантов». Университет НАН появился в Беларуси

С 1 сентября бывший Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси преобразован в университет Национальной академии наук. Его открытие состоялось 1 сентября. Всем поступившим торжественно вручили зачетные книжки.

Дмитрий Мазарчук, проректор по научной и методической работе университета НАН Беларуси: Наша специфика заключается в том, что мы не готовим специалистов с высшим образованием, а концентрируем наши усилия на магистрантов. Мы даем им все необходимые знания и компетенции, чтобы помочь сдать кандидатский экзамен и поступить в аспирантуру. В этом наша миссия. И, в принципе, у нас сформирована необходимая база, чтобы мы обучали в таком формате.

Всего, к слову, в университет НАН в этом году поступило 110 человек. Именно столько прошли вступительные испытания и будут углублять свои знания в области физико-математических, естественных и гуманитарных наук.

Дмитрий Мазарчук:

У нас действует 16 специальностей магистратуры. Там представлена очень широкая линейка, все спектры наук. Есть естественно-научные специальности, например, биология, физика. Есть технические специальности – инновационное машиностроение. И, конечно, гуманитарии – социологи, искусствоведы.

Университет НАН нацелен на подготовку кадров, которые потом смогут работать в любых образовательных и научных учреждениях. Порядка 100 организация страны ежегодно нуждаются в выпускниках уже университета НАН.