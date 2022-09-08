В Минске прошёл круглый стол «Сила государства в единстве народа!» Какие проекты собираются реализовать Беларусь и Россия?

Новости Беларуси. Новые совместные программы Беларуси и России нацелены на создание высокотехнологичной продукции. Об этом заявила руководитель Постоянного комитета Союзного государства Марианна Щеткина в рамках круглого стола, посвященного единству двух народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла 8 сентября в Минске, в числе вопросов сохранение духовных ценностей и исторической правды, а также поддержка общего социально-экономического пространства в условиях политики ограничений.

Как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, время санкций – это время возможностей. Сегодня Беларусь и Россия сотрудничают в разных сферах: медицина, научные и космические исследования, а также генная инженерия. Добиться больших результатов можно через кооперацию, создание совместных производств и реализацию импортозамещения. В числе последних разработок Союзного государства технология получения новых материалов и модулей для изделий фотоники.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Это очень важно, но есть еще важное направление деятельности, где нельзя справиться без общественных объединений, потому что мы сейчас наблюдаем, что такое время стремительное, все быстро меняется в жизни. И вообще, впереди будут те государства, которые наиболее эффективно выстроят и реализуют человеческий капитал и инновационный потенциал. А ядром этого является всегда молодежь.

Елена Калинина, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза женщин России:

Мы бы хотели, чтобы эта связь укреплялась. И создавать возможности для молодых людей, понять важность совместного государства, понять необходимость сотрудничества и совместного развития. Время сложное очень, и, наверное, сегодня задача каждого из нас не столько говорить о том, какие большие проблемы, какие неожиданности, а что мы можем сделать, чтобы решить проблемы, что мы можем сделать, чтобы стабильность была не просто лозунгом, а нашей реальностью.