Кухарев о перспективах сотрудничества с Ульяновском: это не только обмен продукцией, но и создание совместных производств

Новости Беларуси. Ульяновск заинтересован в поставках пассажирской и коммунальной техники минских предприятий. Перспективы сотрудничества обсудил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев с главой Ульяновска Дмитрием Вавилиным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание – взаимодействию в промышленной сфере. Речь шла и о сотрудничестве в области жилищно-коммунального хозяйства, расширении поставок потребительских товаров. Город на Волге в том числе заинтересован в обновлении парка городского пассажирского транспорта – трамваев и троллейбусов. А также коммунальной техники. Гости в рамках визита посетят столичные промышленные предприятия Минска и познакомятся с их опытом работы.

Дмитрий Вавилин, глава города Ульяновска (Россия):

У нас уже сложились очень добрые отношения, очень тесные отношения в сфере сотрудничества двух городов, двух регионов – Ульяновская область и город Минск. Нас связывают очень тесные экономические связи. Сегодня мы работаем над совместной программой импортозамещения. Помимо экономических связей, мы развиваем активно и спортивные связи, социальные связи.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Проработали вопросы по перспективам развития. Это не только обмен какой-то продукцией, но и создание совместных производств, создание сервисных центров для обслуживания. Также мы видим хорошие перспективы по обмену делегациями нашей молодежи среди вузов.