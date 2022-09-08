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Кухарев о перспективах сотрудничества с Ульяновском: это не только обмен продукцией, но и создание совместных производств

08 сентября 2022 13:39
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Новости Беларуси. Ульяновск заинтересован в поставках пассажирской и коммунальной техники минских предприятий. Перспективы сотрудничества обсудил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев с главой Ульяновска Дмитрием Вавилиным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев о перспективах сотрудничества с Ульяновском: это не только обмен продукцией, но и создание совместных производств-1

Особое внимание – взаимодействию в промышленной сфере. Речь шла и о сотрудничестве в области жилищно-коммунального хозяйства, расширении поставок потребительских товаров. Город на Волге в том числе заинтересован в обновлении парка городского пассажирского транспорта – трамваев и троллейбусов. А также коммунальной техники. Гости в рамках визита посетят столичные промышленные предприятия Минска и познакомятся с их опытом работы.

Кухарев о перспективах сотрудничества с Ульяновском: это не только обмен продукцией, но и создание совместных производств-4

Дмитрий Вавилин, глава города Ульяновска (Россия):
У нас уже сложились очень добрые отношения, очень тесные отношения в сфере сотрудничества двух городов, двух регионов – Ульяновская область и город Минск. Нас связывают очень тесные экономические связи. Сегодня мы работаем над совместной программой импортозамещения. Помимо экономических связей, мы развиваем активно и спортивные связи, социальные связи.

Кухарев о перспективах сотрудничества с Ульяновском: это не только обмен продукцией, но и создание совместных производств-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Проработали вопросы по перспективам развития. Это не только обмен какой-то продукцией, но и создание совместных производств, создание сервисных центров для обслуживания. Также мы видим хорошие перспективы по обмену делегациями нашей молодежи среди вузов.

Кухарев о перспективах сотрудничества с Ульяновском: это не только обмен продукцией, но и создание совместных производств-10

Побратимские отношения между Минском и Ульяновском были установлены семь лет назад. Всего же у нашей столицы семь российских городов-побратимов.

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Вавилин # Владимир Кухарев # Фотофакт

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