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«Что говорит народ?» Александр Лукашенко провёл встречу с Натальей Кочановой

08 сентября 2022 10:41
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Новости Беларуси. 8 сентября с докладом Президент принял председателя Совета Республики Наталью Кочанову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства поинтересовался работой верхней палаты парламента, а главное – обратной связью с белорусами.  

«Что говорит народ?» Александр Лукашенко провёл встречу с Натальей Кочановой-1

Работе с обращениями граждан сенаторы уделяют огромное внимание. Единые дни приема, личные встречи, прямые телефонные линии – регулярно практикуются самые разные форматы общения.  

«Что говорит народ?» Александр Лукашенко провёл встречу с Натальей Кочановой-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Учитывая, Наталья Ивановна, что вы очень много проводите встреч с людьми – и телефонные прямые линии, и с глазу на глаз – что говорит народ? Я тоже много встречался последнее время с людьми. Может, мне не все скажут, как вам. Поэтому это очень важно. Второй вопрос – вообще ваши планы (верхней палаты парламента) на ближайшее время, как у нас там дела обстоят вообще. В-третьих, экспертный совет. Когда-то мы создали экспертный совет в нашем сенате. Это и правильно, потому что сенат – это экспертная палата парламента. Но мы усилили это направление. Что вы видите на самом деле, в каком направлении здесь двигаться, чтобы нам принимать более выверенные, точные законы в нашем государстве?  

«Что говорит народ?» Александр Лукашенко провёл встречу с Натальей Кочановой-7

Как отметила Наталья Кочанова в разговоре с журналистами, экспертный совет со своей аналитической функцией справляется. Из множества законотворческих инициатив тщательно отбираются самые актуальные и необходимые. Кроме рабочих вопросов парламента на встрече обсудили и обстановку в столице.  

«Что говорит народ?» Александр Лукашенко провёл встречу с Натальей Кочановой-10

Как уполномоченная Президента по Минску Наталья Кочанова доложила о решении проблемных вопросов с долгостроями, локализации на предприятиях и выполнении других поручений главы государства.  

# Парламент Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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