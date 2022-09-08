«Что говорит народ?» Александр Лукашенко провёл встречу с Натальей Кочановой

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Учитывая, Наталья Ивановна, что вы очень много проводите встреч с людьми – и телефонные прямые линии, и с глазу на глаз – что говорит народ? Я тоже много встречался последнее время с людьми. Может, мне не все скажут, как вам. Поэтому это очень важно. Второй вопрос – вообще ваши планы (верхней палаты парламента) на ближайшее время, как у нас там дела обстоят вообще. В-третьих, экспертный совет. Когда-то мы создали экспертный совет в нашем сенате. Это и правильно, потому что сенат – это экспертная палата парламента. Но мы усилили это направление. Что вы видите на самом деле, в каком направлении здесь двигаться, чтобы нам принимать более выверенные, точные законы в нашем государстве?